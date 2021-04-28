房市／吸引北客　桃園區移入最多的生活圈

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此報告指出，中路地區因鄰近南桃園交流道，且擁有道路、公園等公共設施完善優勢而受消費者青睞，再加上為桃園區推案量較多地區，因此設籍人口大幅成長，不過房價則因近年推案較多，僅呈現微幅上漲趨勢。
對此，信義房屋中路重劃店店長呂杰翰分析吸引人口移入主要有3個因素，第一，中路重劃區佔地194公頃，且仍在開發中，推案量大且物件選擇多元，小至1+1房，大至7、80坪的大坪數都有，因此囊括了首購到換屋族群的所有需求。
第二，中路重劃區的區位優勢也讓本地客與外地客都青睞，呂杰翰進一步說明，以本地族群來說，鄰近的市府商圈因屋齡較舊，因此原住市府商圈的換屋族群，也會就近到中路重劃區換屋，而因為中路重劃區為桃園區各生活圈中最近南桃園交流道的一區，因此對開車通勤的北客來說，一下交流道就到家，是北客移居的一大誘因。
呂杰翰表示，第三大原因，則是中路重劃區平均每坪30萬初頭，最高接近單坪40萬，最低則是26-26萬，因此相較於北部的高房價，親民很多，加上純住宅區規劃，綠覆率高，又留了3個國小國中預定地，因此對自住族群吸引力高。
中路重劃區的人口逐漸成長，呂杰翰說，區域內成屋2年的房屋入住率都很高，而中路重劃區人口移入多，也讓大型連鎖店看中該區的消費潛力，除了原有的星巴克與壽司郎，呂杰翰表示，全聯購物中心也正在興建中，生活機能逐漸到位。