房市／「林、淡」重劃區三個里年增近6500人

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新北市過去一年人口增加較多的區域包括林口的南勢里與湖南里，兩個里包含了部分的林口新市鎮第三期市地重劃區，區域內有許多屋齡10年內的新大樓社區，目前新市政10年內的大樓社區，房價也隨景氣復甦緩步回升，10年內新大樓房價以每坪27~35萬元較為常見。
林口的重大建設包括持續進行中的新市鎮開發、世大運選手村社會住宅、新北影視城之設立，大型購物商場、電影院、旅館、運動休閒設施、商業設施等設立，另交通方面於2017年初完工通車之桃園機場捷運和已行駛往台北、板橋、內湖之公車，均將提高交通之便利性，也成為吸引民眾遷居至林口之原因，林口人口仍呈現逐年增加之趨勢。
至於第三大里的淡水崁頂里，區域內的淡海新市鎮也持續吸引民眾移入，淡水過去一年增加約4千人，光是新市鎮內的崁頂里就增加約2200人，顯示淡水新市鎮也逐漸開始邁入開發成熟期，區域內重大建設陸續到位，加上房價優勢，持續吸引首購與換屋族進駐。
曾敬德表示，從新北市各里人口變化可發現，新北市重劃區在大台北生活圈內的確受到購屋人的歡迎，一方面還是台北市購屋門檻高加上住宅屋齡普遍老舊，而新北市外圍重劃區因為房價相對平價且重劃區環境和新大樓相當具有賣點，台北市往新北市的輕移民趨勢仍在發展中。