房市／住大樓還要等垃圾車？成購屋抗性

部分社區大樓
▲部分社區大樓經管委會決議，沒有設置垃圾集中室，住戶評價兩極。（圖／NOWnews資料照片）

財經中心/綜合報導

2021-04-28 18:00:00

部分社區大樓不提供垃圾清運服務，由住戶自行等垃圾車處理垃圾，這樣的做法評價兩極，卻也是不小的購屋抗性，專家表示，若是正巧入住沒有清運垃圾的社區大樓，可向管委會提案並於區分所有權人會議中交由社區住戶表決，有機會恢復清運垃圾服務。

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住電梯大樓還要自己等垃圾車，正反兩方評價都有，一方評價是住戶若時間許可，每天晚上等垃圾車的時間，還可增進鄰里間的互動，並省下外包給清潔公司的收運費用，而另一派則是認為，住電梯大樓已每月繳管理費，還需自己等垃圾車，加上現代人工作型態改變，不是每個人都能配合收垃圾的特定時間。

大家房屋企劃研究室專案副理郎美囡表示，這樣的情形比較容易發生非都會區或住戶是退休族群或家庭主婦居多的社區，因為許多長輩，可能會覺得沒有必要花這筆費用，經過社區住戶開會通過後，認為自己倒垃圾方便，也可以省下外包清潔公司的費用。\

不過因為現在許多上班族，會買社區大樓，除了電梯是一個主要需求，也是看中社區其他的管理服務項目，郎美囡表示，因此若是沒有垃圾收運服務，難免會造成困擾，若要改善，可向管委會提案，並於區分所有權人會議中交由住戶投票表決，訂定新規則。

信義房屋土城重劃店店長陳威廷分享他實務遇到的經驗，通常會有這樣的社區，可能就是社區當中的少數人成為關鍵少數，影響多數人的決定，例如一個社區中有100戶，地主戶或建商戶就佔了20戶，在區分所有人會議中，可能就會為了省社區經費或其他考量，而選擇社區垃圾不外包清潔公司，自己等垃圾車。

陳威廷說明，社區大樓沒有提供垃圾清運服務，大多客戶都會覺得不方便，在銷售上會成為一個不小的購屋抗性，主因還是現代上班族工作型態改變，不一定可以特定時間內到指定地點等垃圾車，也有的住戶會認為，已花上千萬買房，又是住大樓每月繳管理費，卻還需要自己處理垃圾，十分不便。

郎美囡則建議，購屋前可先向社區的警衛或是帶看的房仲人員打聽，並了解住戶的佔比，可以減少購買到社區服務不符合自身需求的社區大樓。

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