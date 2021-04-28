房市／高雄隱藏版富人區　有兩條捷運線

有網友好奇提問「高雄含金量最高企業人士買屋置產地點在哪？」引發熱議，除了美術館、農16特區，以及澄清湖周邊等知名豪宅區段，不少人反而提到「文化中心」一帶，堪稱是在地人才知道的「低調富人區」。房仲業者指出，早期高雄大片公園綠地及藝文展場還沒有這麼多，擁有這些設施的文化中心周邊，因而成為中高資產買方偏好的購屋區段，如今雖屋齡較高，但居住氛圍與住戶水平仍佳，對房價仍有支撐，屋齡20年以上的中古大樓，仍有2字頭行情。
財經中心/綜合報導
2021-04-28 18:30:00
信義房屋文化店店長邱耀弘表示，有別於目前高雄新興重劃區、藝文展場、大型公園綠地遍地開花，早期藝文演出多辦在文化中心，加上擁有公園綠地及學區，自然吸引許多重視居住氛圍的中高資產買方移入，包括律師、老師以及許多收入穩定的軍公教人員。因此，即使目前當地主力產品屋齡多超過20年，介於20至35年之間，但因居住氛圍、住戶水準都高，屋主即便有換屋轉手需求，對價格也會較為堅持，不隨意降價求售，使中古屋價格維持一定水準。
除了既有的生活機能、居住氛圍，文化中心生活圈也有建設題材加持。邱耀弘表示，過去文化中心生活圈搭乘大眾運輸，倚賴東西向的捷運橘線，但輕軌大南環段通車後，商圈內就有凱旋公園、衛生局兩站，補足了南北向路網。
邱耀弘表示，在這些優勢下，即使商圈內多中古大樓，仍能吸引注重生活品質，尤其家中有子女或長輩的中高資產客戶買進，甚至有人在許多地方都有置產，但實際居住仍以文化中心周邊為主。
邱耀弘也表示，文化中心生活圈主力產品為屋齡20至35年中古大樓，平均單價約落在17至22萬之間，少數屋齡低於15年的大樓，通常多百坪左右的物件，單價及總價均較高，沒有景觀的戶別，單價約28至30萬，若文化中心第一排有警官的戶別，更是上看4字頭，總價都在3000、4000萬以上。
「高雄實價網」也顯示，文化中心生活圈屋齡大於5年的大樓、華廈、公寓等區分建物，2020全年均價21.1萬、交易量112件，雙雙創下歷年新高，顯示區段房價仍具相當支撐力道。