因應4、5月新竹缺水危機 北水局提高海淡機組產水量
新竹緊急海淡機組自今（110）年2月開始產水，目前達成每日產水1.3萬噸目標，成為新竹抗旱的重要支柱。為因應新竹地區4、5月降雨量持續偏低的可能風險，努力克服海水水質變異過大的問題，北區水資源局25日已增產水量每日600噸，預計5月底前可達成每日增加産水1000噸的目標。
記者李春台/綜合報導
2021-04-27 19:47:03
新竹地區因頭前溪水系降雨量明顯偏少，自去年迄今降雨量僅約歴史平均的3～4成，水情十分嚴峻。所幸桃園-新竹備援管線提早完成，至今累計支援約1700萬噸水量，另頭前溪17口備援水井也供應超過600萬噸水量，新竹緊急海淡機組的趕建完成，每日産水1.3萬噸有助於穩定新竹地區水情。
由於今年4月迄今上坪堰集水區降雨量僅約6毫米，水情險峻，北水局經與專業廠商評估後，著手調整海淡設備及產水流程，可望在既有設備機組最小變動下，快速提高生產淡水能量最少達每日1000噸。
北水局表示，4月25日緊急海淡機組已測試提高產水量至每日1.36萬噸，過程尚稱順利，並強調抗旱工作是一場與氣候賽跑的馬拉松，現在是面臨梅雨期來臨前的關鍵時刻，十分感謝國統國際及惠民實業股份有限公司的全力配合增產水源，也呼籲民眾及產業持續加強節約用水，共同度過旱象考驗。