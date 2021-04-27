中央大學國際研究顯示　空氣污染改變桃園降雨特徵

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中大研究團隊透過整合地面細懸浮微粒PM2.5、氣象觀測（溫度、濕度、風向、風速及降雨量）及衛星觀測之氣膠與雲參數等資料，提出氣膠間接效應(aerosol indirect effect)的觀察證據。桃園地區人口聚集工商業發達，在空氣品質較為不良的秋季，暖雲特徵大多屬於薄且破碎 （暖雲係指雲內溫度高於攝氏0度以上）。在固定量的水氣條件下，當氣膠含量增加，會導致雲滴數量濃度增加、雲滴體積變小、抑制暖雲底部的降水，使雲的生命週期變長，意味著不容易下雨。
搭配分析地面雨滴粒徑觀測資料，得到了一致的證實:污染日的平均日累積降雨量比乾淨日低了6.8毫米，之間的差異主要來自於小雨滴和中雨滴的數目及發生頻率減少，而大雨滴反而增加，但大雨滴所佔總數比例是較低的，降雨效率低，無助總降雨量增加。整體而言，空氣污染造成桃園地區雲與降雨特徵的改變，會間接影響到石門水庫的蓄水量。
此篇研究的第一作者陳映潔，畢業於中央大氣物理研究所的碩士生同學，她當時為第一屆參與臺美U.S.-Taiwan Partnership for International Research and Education（簡稱PIRE計畫）的學生，於美國進行交換2個月，PIRE計畫為臺灣科技部與美國國家科學基金會共同支持的計畫，臺美雙方分別由中央大學大氣系和紐約州立大學奧爾巴尼分校大氣科學研究中心主導，林沛練老師為計畫主持人，大氣系王聖翔老師為陳映潔的指導教授。