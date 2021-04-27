衝考場沒帶筆！他偷傳「5字紙條」被抓包　監考官神助攻

不少考生在進考場前會抱頭苦讀，但若因此忘記檢查應考工具那就尷尬了！日前一名男學生趕赴證照考場時，因為忘記帶了筆而相當緊張，更讓他沒想到的是就連監考官都沒有多的筆能借他，最後向鄰座女同學借到筆後，急中生智傳了張「5字紙條」，青澀模樣就連監考官也忍不住笑翻，許多網友看完也直呼「好可愛！」。

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這名考生在《Dcard》提到這個尷尬的考試經驗，原PO表示自己幾天前到某所高中考證照，沒想到一進考場後才發現自己沒帶到筆，向整間考場一看也沒發現認識的同學，「本以為監考官會有，果不其然老天就是捉弄人，監考官也沒有」，就算向前後考生借對方也沒有多餘的筆能借他。

所幸最後隔了一排的女同學此時拿出筆救了他一命，讓他順利完成證照考試。對此，原PO也充滿感激的寫了「謝謝你的筆」還畫上可愛的笑臉，打算買個飲料報答對方，不過卻提不起勇氣轉交給對方，監考官見原PO交卷後還坐在位子上沉思，好奇之下便上前詢問，這才尷尬地告訴監考官「我想把這個給她」。

▲原PO交卷後緊抓著紙條不敢離去的行為讓監考官起了疑心。（圖／翻攝自《Dcard》）

此時監考官才知道原PO手中的不是作弊的小抄，女同學收到紙條後也忍不住笑了出來。不少網友看完原PO青澀的經歷後也紛紛留言表示兩人的相處模式非常浪漫，有如日劇《愛情白皮書》「怎麼這麼可愛啦！」、「監考官人也太好」、「希望會有後續，說不定人家對你有意思耶」、「即使是一個貼心小舉動，我覺得對方都會覺得有幫助到人很開心」、「愛情這不就來了嗎」。（編輯：楊智傑）