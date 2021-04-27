主管私訊傳「象棋殘局圖」！男臉綠求解　鄉民抖尷尬真相

想在職場上獲得主管青睞，除了要能展現自己的工作能力與態度外，就連人際關係、察言觀色的技巧也不得不精通，若能輕鬆理解主管一字一句背後含意，工作起來肯定能事半功倍。日前就有名網友表示，主管突然傳給他一張象棋「殘局圖」，問他懂不懂箇中含意，百思不得其解的他連忙向網友求助，卻意外釣出內行給了尷尬真相。

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這名上班族在PTT的八卦版緊急向網友求助，他提到公司內一名主管傳了這張象棋的殘局圖給他，同時曬出兩人的對話截圖，只見棋局中紅棋方剩下一隻「帥」，黑棋方的「將」則分別由剩餘的兩隻「象」站在前方與起始位置守著，不過原PO只能看出這是「和局」，無法猜透主管用意，不禁焦急求解「是暗示我什麼嗎？我是不是完蛋了！ 有沒有大神可解這棋局的？」。

▲主管傳來的象棋殘局圖讓他焦急求解。（圖／翻攝自PTT）

棋局曝光後，不少鄉民也紛紛湧入留言猜測主管用意，其中就有網友認為這是對方在暗示「王（將）不見王（帥），維持和平」、「下一步換誰走？」、「沒有輸贏了吧」、「不管有沒有對象，我們都是和（適合），主管在暗示你，衝了」、「將帥無能，累死三軍」。

不過也有網友給出神解釋認為是「我有對象了，你帥也沒有用」、「人家有對象，再帥也沒用」，許多鄉民一看到這名網友的解釋後，也不禁笑翻直呼「真相出爐了」、「神人，覺得是正解」、「20樓的精闢見解讓我笑了」、「20樓是主管嗎？怕」，事實上這張棋盤照已經在網路流傳一段時間，原PO事後也補充對方的確是女主管沒錯，「沒有開除啦！她管不到我」、「感覺這是正解」。（編輯：楊智傑）