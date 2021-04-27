頂大畢業也只領28K！文組哥懊悔「太晚國考」：浪費了4年

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▲一名從頂大畢業的文組28歲男網友，分享出社會後的4年經歷，更忍不住後悔太晚考公職。（示意圖／翻攝 Pixabay ）

編輯中心/綜合報導

2021-04-27 23:40:30

頂著前段班大學的光環，真的一定獲得美好前景嗎？就有一名從頂大畢業的文組28歲男網友，分享出社會後的4年經歷，更忍不住感慨：「只後悔我幹嘛不在大學畢業前拼命考國考」。

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原PO在論壇《Dcard》上分享自身遭遇，「不包含法律商學，文組最好的出路就是公職，沒有之一吧？從大學畢業到現在，有幸在去年考上普考，你沒看錯，只有普考，但這已經是我花了4年，當兼職考生，每天先被工作操、再來被自己操所努力的結果了」。

原PO繼續說，「一直是到後來是覺得這樣不行，做這肯定終身沒前途，才決定準備考公職，但情況不允許，迫於無奈我只好半工半讀，兼職下班洗澡讀書然後睡覺，每天這樣做花了4年我才勉強考上個普考而已」。

▲原po表示自己從頂大畢業，卻在出社會的第一份工作只能領到28k。（圖／翻攝Dcard）
▲原po表示自己從頂大畢業，卻在出社會的第一份工作只能領到28k。（圖／翻攝Dcard）
他隨後講述辛酸遭遇並苦勸，「在這跟其他文組學弟妹們說，就業市場的現實就是擺在那，管你是哪家大學，我敢說出來的薪水有八成年薪就差不多40多萬吧！我自己就是頂大文組出來的啦，第一份工作是出版業，領笑死人的2萬8，還要求責任制，還要到國小學校門前拉業績問要不要買教材，業績達標獎金也才加5000塊，年終一個月」。

最後他懊悔表示，「老實說我不懂我自己大學在跩什麼，以為自己好歹也是『福爾摩莎』畢業出來的，薪水少說應該也該有個4、5萬，何必去委身一個小小公職這樣得過且過，應該出社會去一展長才才是...現在我只後悔我幹嘛不在大學畢業前拼命考國考，就算也是普考我也累積了五年年資了，唉」。

完整遭遇曝光後，也立刻有不少網友感慨回應「我是理組，目前在日商工作，但他們所有文書領跟工程師一樣薪水，雖然我心裡不平衡但還是純分享」、「在台灣，獨重理工甚至半導體產業，文組出路比多數已開發國家慘也是事實」、「文組最好出路：出國，公職撐死算中上」、「科系果然很重要，我學店工科出身薪資竟然比你高，我不是想表達我比較會賺錢還是比較厲害，台灣現實真的是如此先選科系再選校」。（編輯：潘毅）

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