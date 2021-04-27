頂大畢業也只領28K！文組哥懊悔「太晚國考」：浪費了4年

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原PO繼續說，「一直是到後來是覺得這樣不行，做這肯定終身沒前途，才決定準備考公職，但情況不允許，迫於無奈我只好半工半讀，兼職下班洗澡讀書然後睡覺，每天這樣做花了4年我才勉強考上個普考而已」。
他隨後講述辛酸遭遇並苦勸，「在這跟其他文組學弟妹們說，就業市場的現實就是擺在那，管你是哪家大學，我敢說出來的薪水有八成年薪就差不多40多萬吧！我自己就是頂大文組出來的啦，第一份工作是出版業，領笑死人的2萬8，還要求責任制，還要到國小學校門前拉業績問要不要買教材，業績達標獎金也才加5000塊，年終一個月」。
最後他懊悔表示，「老實說我不懂我自己大學在跩什麼，以為自己好歹也是『福爾摩莎』畢業出來的，薪水少說應該也該有個4、5萬，何必去委身一個小小公職這樣得過且過，應該出社會去一展長才才是...現在我只後悔我幹嘛不在大學畢業前拼命考國考，就算也是普考我也累積了五年年資了，唉」。
完整遭遇曝光後，也立刻有不少網友感慨回應「我是理組，目前在日商工作，但他們所有文書領跟工程師一樣薪水，雖然我心裡不平衡但還是純分享」、「在台灣，獨重理工甚至半導體產業，文組出路比多數已開發國家慘也是事實」、「文組最好出路：出國，公職撐死算中上」、「科系果然很重要，我學店工科出身薪資竟然比你高，我不是想表達我比較會賺錢還是比較厲害，台灣現實真的是如此先選科系再選校」。（編輯：潘毅）