國營新進「滿滿台清交」！他認了：很慚愧　過來人秒認同

在台灣想要找個穩定、高薪的工作，時常取決於個人大學時期所唸的科系與學歷，不過也有許多對於未來的工作規劃沒有頭緒的新鮮人，往往會選擇努力拚考公家機關或國營事業，希望求個鐵飯碗獲得保障。近日就有成功考上國營企業的網友表示，身邊報到的新進人員學歷攤開竟都是高材生，話題掀起眾人熱議。

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這名網友日前在

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提到自己考上國營事業的經驗，他提到當天自己去報到時，發現身邊許多新進人員的學歷都比自己來得耀眼，「看到我旁邊的台清交學碩如雲，想到我自己文組弱勢覺得自己很慚愧」，同時也不禁好奇提問，近年來國營新進人員是不是普遍高學歷，「怎麼高材生都往國營去了呢？」。

▲考上國營事業後才發現身邊新進同事都是高材生，普遍高學歷的現象讓原ＰＯ慚愧同時也相當疑惑。（示意圖／翻攝自 pixabay ）

文章曝光後掀起不少網友討論，其中就有許多網友點出這個現象的背後關鍵「民間好公司少啊」、「民間薪水真的低到不可思議」、「比高考高一些吧！因為要面試」、「有些國營真的滿多四大理工的」、「因為台積電聯發科之類一流科技業名額有限」、「趁還有力氣，先卡個養老位」。

事實上國營事業分為經濟部、交通部、財政部等等，其中經濟部包含水電油糖；交通部包含港務、水利、郵局；財政部則是台土輸酒，也有網友持不同意見，認為國營事業普遍高學歷並不是壞事，「其實沒差，會做事比較重要」、「不會悲哀吧？不然你要笨蛋當公務員引領國家嗎」、「台鐵如果有多一些高學歷的 也許就會發現軌道旁施工的安全疑慮了」、「

」、「公職那些繁雜瑣事也只有高學歷頂得住」。（編輯：楊智傑）