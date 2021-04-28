NOW早報／男花千萬買機票被笑蠢！20年後航空公司超後悔

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綜合外媒報導，1981年美國航空公司曾推出《AAirpass》機票，民眾只要花25萬元美金（約新台幣697萬元）購買，就可享有終生無限次數搭乘班機，且還會自動升級成頭等艙。倘若再額外支付15萬元美金（約新台幣418萬元），就能購買副票，讓其他人一同搭乘。
由於該方案價格過高，因而讓許多人都選擇不考慮，結果有位來自芝加哥的銀行家史帝夫（Steve Rothstein），就大手筆花了40萬美元（約新台幣1115萬元），一次購買了機票跟副票的優惠，但此舉卻引來許多人嘲笑「太愚蠢了！」指出就算出國旅遊次數再多，也沒必要花這麼多錢買方案。
然而史帝夫這20年間，只要閒閒沒事就會搭乘飛機到各地旅遊，根據統計，光是到紐約就有千次，舊金山則有五百多次，東京、巴黎、香港等地也有多次旅遊經驗，總計累積4000多萬英里的里程數，總費用更超過2000多萬美金（約5億5764萬元新台幣）；另外副票部分，他經常帶著朋友或陌生人一同搭乘飛機旅遊，甚至還曾協助一名母親，免費搭乘飛機回家探望生病的兒子。
不過，2007年美國航空公司發現史蒂夫的舉動後，十分後悔當初推出剛方案，在2008年以「發現客戶提供副卡給陌生人，並收取部分機票錢」為理由，強制終止史蒂夫的機票功能，這也讓史蒂夫氣得告上法院。最後則因航空公司宣告破產，而史蒂夫總計獲得的免費金額，是該機票原價格的數十倍以上，雙方經過協商後，於2012年達成了和解協議。
今日天氣／鋒面抵達全台天氣不穩！北部注意局部大雨
中央氣象局預報，今（28）日鋒面接近，並在今晚至後天通過台灣，今白天水氣增多，天氣逐漸不穩，北部及東北部有短暫雨，且有局部較大雨勢的發生，中部、東部及東南部地區有局部短暫雨，午後南部山區也有局部短暫雷陣雨，各地雲量偏多。
溫度方面，今天各地低溫約20至22度，高溫在北部及東半部約24至27度，中南部高溫28至30度。
與小嫻交往8個月傳分居 金剛證實「相信她會體諒我」
小嫻（黃瑜嫻）去年8月認愛小1歲金剛（李信樵），小倆口目前定居屏東，平時靠在墾丁大街賣雞翅、手工藝品，以及接業配賺生活費。沒想到，近日爆出金剛因工作關係將搬到香港，兩人即將面對遠距離相處的考驗。
據《鏡週刊》報導，曾志偉近來有意邀金剛回香港主持節目，金剛本人也坦承確有此事，對於未來可能和小嫻分隔兩地，他說以工作優先，有機會還是會去，「相信她（小嫻）也會體諒我的。」透露之後會兩邊跑。至於有無成家打算？金剛直言結婚只是儀式，珍惜當下比較重要。
韓國瑜選國民黨主席？侯友宜盼良性競爭
前高雄市長韓國瑜有意參選國民黨下屆的主席，媒體昨（27）日也詢問新北市長侯友宜的看法；侯友宜表示，樂見很多人願意出來為黨來扛起責任，不管誰出來競選，都要良性的競爭。
侯友宜指出，他樂觀看見很多人願意為黨來扛起責任，讓這個黨能夠往前走，更期待不管是誰出來競選，都要良性的競爭，團結一起為黨來努力、付出，也為中華民國、台灣這塊土地，盡最大的社會貢獻力量；每個人把自己的角色扮演好，做好自己份內的事，他都樂觀其成。
媒體追問不管是誰確定當主席，都會邀他們來新北市？侯友宜回應，歡迎任何黨主席的候選人來新北市，了解新北市需要哪些的幫忙，大家都能夠團結一起；競選的過程中，保持和諧的態度，努力的把自己的想法告訴民眾，大家用一個君子之爭，「我們的團結讓國家更好，就是我們應有的態度。」
中職／張志豪單月2支再見轟 史上第一人
中信兄弟昨（27）日再度於台中洲際球場出戰富邦悍將，兩隊鏖戰到9局下才分出高下，富邦守護神陳鴻文先被許基宏敲出二壘安打，第四棒張志豪又轟出再見全壘打，終場以5:3逆轉勝。
兄弟在這場比賽前，跟富邦還有1.5場勝差，而加百利主投7局被打9支安打失3分，原本又是敗投候選人；不過兄弟打線8局下由「周董」周思齊開轟帶動氣勢，次局兄弟先由王威晨敲安帶動攻勢，江坤宇獲保送，許基宏二壘安打先下一分。
張志豪9日也砲轟過陳韻文，這次再度砲轟陳鴻文，生涯第三次再見全壘打，單季2支再見全壘打，已經追平中職紀錄，單月2次再見轟，創下紀錄。
客人爆點200罐奶粉！外送員送到頭暈 目的曝光：太聰明
外送平台現在服務越趨多元，除了有一般手搖店以及熟食餐廳之外，還可以購買超市、大賣場的東西，相當便利。不過，近日一名網友發文表示，有房客一口氣點了200多罐奶粉，外送員一共來了81個才送完，其目的曝光之後，引發討論。
原PO在「外送員的奇聞怪事」貼文指出「繼上次房客點了幾百罐隔離乳之後，今天來了85隻熊貓外送員，將近200多罐奶粉，總計應該差不多超過三十萬了，後來問房客幹嘛買這麼多，說是要轉賣到對岸去的，據說一罐可以賺300元」。
貼文一出，網友紛紛回應「啥鬼啊＝＝有這種掃貨法」、「台灣奶粉有這麼夯？還能賣到對岸去」、「外送奶粉我有比價過，跟網拍差不多價格，又有專人送到家」、「用外送，有時候有些東西真的比自己去買便宜，不過這樣賣到對岸還有賺喔？」、「傻眼，這會不會太聰明，又是一個商機」、「大陸假奶粉太多所以才夯吧，這客人真會想賺錢的方法」。（編輯：張嘉哲）