飢餓妹瘋狂點餐！4隻熊貓同時抵達 鄰眼睛瞪大：是豬喔
外送平台現在非常方便，民眾想要吃什麼東西幾乎都能點到，不過，同時間若想吃不同種類的東西，那可就要多點幾單才行。近日，一名女網友就在臉書抱怨，指出自己因為想吃不同種類的食物，反覆點了4次外送，結果四個外送員同時抵達嚇壞鄰居，鄰居更直言「是豬喔！」讓她感到莫名其妙，貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-04-28 06:58:59
原PO在臉書表示「今天肚子很餓很餓，叫了熊貓外送，但因為我想吃雞蛋糕、鍋燒麵、小火鍋、芋頭牛奶，所以就下了四次訂單，有在叫外送的人一定知道，不能4樣想吃的東西都下同一筆訂單，除非這些東西同一家店都有在賣。」
「結果四位外送員抵達時間幾乎相同，結果正當我要下樓拿的時候就有同棟住戶先質疑『怎麼又是熊貓，是不是惡作劇啊？』後來我出來取餐之後那個住戶看到又說『一個女孩子吃那麼多，嚇死人喔！是豬喔！」當下聽到這些話的原PO氣炸表示「阿你怎麼還沒嚇死！我養的起我自己好嗎？」
貼文一出，網友紛紛回應「就想問，是關那個鄰居什麼事＝＝」、「聽到這句真的會超不爽....」、「八卦型鄰居不意外，他還會去跟別人講＝＝」、「這鄰居真的有點管太寬」、「仔細看的話這樣根本不多啊，有兩個甜點欸」、「兩個甜點也叫多....她平常沒在點外送吧」。（編輯：張嘉哲）