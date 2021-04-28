超商茶葉蛋又黑又皺！女臉綠「買來不敢吃」 老饕曝優勢
台灣超商相當方便，不少民眾也喜歡在早餐時段來上一顆茶葉蛋，不過，近日就有網友分享自己去超商買茶葉蛋時，夾起來卻發現那顆茶葉蛋又黑又皺，蛋殼還破損，讓她嚇到不敢吃，直接整顆丟掉，貼文引發廣大迴響。
編輯中心/綜合報導
2021-04-28 09:36:39
原PO在「Dcard」貼文指出「前一陣子看到超商茶葉蛋推出聯名商品，所長茶葉蛋一顆要價18元，好奇去搜尋之後，突然看到有樂團寫了一首茶葉蛋的歌，真的很好笑，但還不錯聽，於是心血來潮就去超商買茶葉蛋來吃，結果買到這顆魯到爆黑的茶葉蛋.....我沒有吃.....只是買來拍照」。
貼文一出，網友紛紛回應「這超好吃，我每次都會想要挑這種的」、「挑這種才內行......超好吃」、「入味就是要買顏色深的，有裂到裡面的，那樣才會好吃」、「我每次去都專挑那種爛到爆，黑到炸的茶葉蛋，因為入味才好吃」、「這種我的最愛，入味到不行」。
另外，也有不少人揭開這種入味蛋的優勢「這種的才好，蛋殼都會自動剝落」、「買到這種最舒服！自然脫皮」、「這種的可遇不可求欸！蛋殼剝一個小破洞就會整顆剝落，又很入味」、「蛋殼自動剝落+1啦，不會太沾手」。（編輯：張嘉哲）