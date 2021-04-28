謝長廷核廢水言論惹議　葉元之臉書爆為何沒人管的了他

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葉元之在臉書PO表示，謝長廷以為只要幫著日本扯台灣後腿，就可贏得日本人的友誼，殊不知，這樣反而會讓日本更加瞧不起台灣，因為日本會覺得台灣政府出了一個「賣國求榮」的代表，有這種外交官的國家，如何贏得國際間的尊敬？台灣是沒有人才了嗎？
葉元之說，「英的報恩」故事要從2008年謝蘇之爭開始講起，當時2人為爭取民進黨總統的提名，殺的刀刀見骨，蘇貞昌甚至花大錢登報紙廣告批謝長廷涉弊案；後來雖然謝長廷勝出，但謝、蘇兩人自此成為死敵，謝敗選後宣布退出台灣政壇，蘇則期待參與下次總統大選。
退出政壇後的謝長廷，基於對蘇貞昌的恨，把希望寄託在蔡英文身上，全力支持蔡英文在2012年總統初選擊敗蘇貞昌，讓蔡英文成功奪下2012年民進黨總統候選人的門票；蔡英文把謝長廷視為「政壇導師」，多次公開表達感謝，很多時候她有不懂的地方，或沒有把握的判斷，謝長廷都會很細心的分析給她聽。
葉元之質疑，2016年蔡英文如願登上大位，礙於謝長廷退出台灣政壇的承諾，加上謝長廷留日的背景，「駐日代表」是對謝長廷最好的安排；但不甘寂寞的謝長廷，就是有辦法在台灣政壇興風作浪，因此謝長廷連日來荒腔走板的言論，引發輿論嘩然，上至總統、下至外交部長，都沒有人管的了他。