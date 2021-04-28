乘客突狂噴鼻血！55名醫護秒上前 「神級待遇」讓網笑翻
若是在大眾運輸上發生意外，列車長就會廣播找醫護人員幫忙，但你有見過這樣的場景嗎？大陸有名男子在搭乘列車時，突然狂噴鼻血，身邊也沒有親友可以幫忙，沒想到通過列車長的廣播，竟然有55名醫護人員上前協助男子，貼文曝光後，也讓網友們笑虧「這醫護量太飽和了」。
編輯中心/綜合報導
2021-04-28 13:25:36
根據《封面新聞》報導，大陸一輛陝西延安開往四川成都的列車上，有名男子突然大量流鼻血，流血的情況相當嚴重，列車長立刻進行廣播，「三號車廂有旅客突發疾病，請列車上的醫務人員聽到廣播後，速到三號車廂集合」，沒想到有55名四川大學華西醫院的醫務人員，剛結束3天培訓課程，正好搭上這班列車。
接著來自不同科室的醫生迅速衝向三號車廂，經過問診和檢查後，發現該名乘客有高血壓病史，由於早上忘記吃藥，量了血壓和心率後，初步判斷是高血壓引發鼻腔內血管破裂引起的出血，經過鼻部壓迫止血處理和心血管用藥，患者鼻血止住、心緒平復。
雖然血壓也慢慢降下來，但仍有頭暈症狀，因此華西醫生建議列車員聯繫家屬，就近下車送醫進行下一步治療。其中一名醫務人員也透露，「當時聽到廣播後，華西醫院很多醫護人員都要去，但是列車比較窄，我們就向列車員詢問了主要情況，得知旅客是突發鼻腔大量出血後，對應的專科醫生就迅速趕過去」。
許多網友看完也紛紛笑說，「這醫護量太飽和了」、「運氣真的太好了」、「別搶，這病患是我的」、「55個醫生全科室會診，這人拯救過銀河系吧」、「這待遇一般人還真遇不上」、「運氣真好，遇到55個太醫級別的，鬼門關都能給你拉回來」、「55名醫護人員，這什麼陣仗」、「去醫院排三天隊都不能排到這些專家，居然在列車上享受免費的專家會診」。（編輯：許智超）