華航機師染疫延燒　侯友宜籲中央：擴大採檢對象

侯友宜
▲新北市長侯友宜今（28）日受訪時認為，中央應該更採取快速、公開、透明的資訊，直接很清楚的跟民眾來做報告。（圖／記者陳志仁攝，2021.04.28）

記者陳志仁／新北報導

2021-04-28 12:53:44

華航機師染疫的事件持續延燒，目前已有9人確診，也讓外界質疑中央的疫調跟資訊不夠透明；新北市長侯友宜今（28）日受訪時認為，中央應該更採取快速、公開、透明的資訊，直接很清楚的跟民眾來做報告。

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新北市府衛生局長陳潤秋今日在「因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情第124次應變會議」中報告指出，國際的疫情快速回升，境外移入的病例持續出現；此外，國內出現機師感染的事件，導致本土感染個案的感染源調查中，確診的風險提升。

侯友宜表示，COVID-19的疫情回升，台灣發生機師染疫案例，絕不能因之前的防疫良好而自我安慰，都推給境外移入，要嚴肅面對這一波的機師感染事件，才能補起漏洞；這波機師感染的事件，已經有擴及到本土案例的發生，「真正的危機尚未解除，台灣的疫情有可能在風暴之外嗎？」

侯友宜指出，看到華航機師的染疫，更重要的他們足跡已經在台北市、桃園市跨兩地，新北市當然不可能置身度外；新北市接受中央流行疫情指揮中心的指揮，列管相關個案，但不能等閒視之，地方政府執行嚴防社區感染的第一線，但資訊不對等，盼望能與中央同步掌握疫情資訊，才能把握防疫的黃金時間。

侯友宜說，光這幾天採檢936個左右的機師，就有6個陽性，採檢率已經達到萬分之64，機師受檢血清抗體的採檢陽性比例高於以往，；不能忽略這個警訊，現在防疫要翻轉心態全力備戰，料敵從寬、禦敵從嚴；善意提醒中央公布的資訊要快速、疫情調查時效要更迅速、擴大採檢對象且數量要充足。

侯友宜擔憂各地有很多的接觸者沒有驗出來，或可能已經驗出來一段時間，潛伏在各地區沒有被發現；因此要求學校嚴格落實防疫作為，各場館落實「實名制」，民眾持續落實勤洗手、戴口罩、保持社交距離及環境消毒；對近日的媽祖誕辰等大型宗教的活動，須嚴格防疫，中央跟地方防疫一定是一條心的防疫。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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