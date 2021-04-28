林口康橋2學生抗體陽性 侯友宜：全校遠距教學至5月5日
華航機師染疫持續延燒，目前已知有9位確診；新北市長侯友宜今（28）日中午臨時召開記者會表示，中央告知林口康橋學校有2名的學生採檢後，確認血清抗體陽性，目前2名學生均居家隔離中，並要求全校即日起採遠距教學至5月5日。
記者陳志仁／新北報導
2021-04-28 14:01:27
侯友宜今日中午1點在衛生局長陳潤秋、教育局長張明文及新聞局長蔣志薇的陪同下，召開臨時記者會說明；侯友宜指出，新北市政府27日晚間獲通報，林口康橋學校2名學生為抗體陽性機師的家人，而2人分屬不同班級，今日上午接獲確認2人都已2採，目前2名學生均居家隔離中，同時為求慎重，即刻起停課一週至5月5日止，全校採遠距教學。
侯友宜表示，環保局已於今日的下午1點展開校外環境消毒，學校則於上午已陸續進行校內消毒，學生離開後亦會進行大規模的室內消毒，目前先停課一週讓接觸者好好採檢，停課期間學校會隨時掌握孩子健康情形，每天關心學生狀況，做好每一道防線；後續採檢將協助安排，由家長陪同學生，至鄰近醫療院所採檢，並持續追蹤檢驗結果。
新北市政府說，市府今日上午立即啟動疫調的作業，匡列接觸者、擴大採檢範圍，全面採檢，2個案初步匡列共193人，市府安排協助進行相關的採檢；此外，學校今日上午已配合衛生單位進行疫情的調查，並於中午緊急召集全校教師進行說明會，宣布全校師生這週改採遠距教學，並通知家長將孩子接回，學校亦會協助通知需要進行擴大採檢的孩子。