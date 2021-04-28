影／機師小孩讀西門國小　鄭文燦：高標處理2班停課一週

桃園西門國小2班停課一週
▲2名曾接觸疑似染疫個案學童就讀桃園西門國小，鄭文燦表示為求慎重兩個班級自今日開始自主停課一週，期間學校會利用線上教學補課。（圖／記者李春台攝，2021.04.28）

記者李春台/桃園報導

2021-04-28 14:02:26｜2021-04-28 14:33:32

華航機師染疫事件，至今累積有9名貨機機師染疫，2名機師家屬確診，另有抗體呈陽性的機師，因家中小孩就讀桃園西門國小，由於這2名學童曾接觸疑似感染個案，目前已居家隔離中。桃園市長鄭文燦今（28）日受訪時表示，為求慎重兩個班級自今日開始自主停課一週至5月4日止，5月5日恢復上課，期間學校會利用線上教學補課。

我是廣告 請繼續往下閱讀
鄭文燦表示，華航機師感染事件已經累積到11位，另外有3位經過檢測有抗體的陽性反應，因此必須要進行更大規模的追蹤隔離和檢測，目前已經請部桃進駐華航園區，同步進行核酸檢測、抽血做血清的抗體反應，以及接種疫苗。檢、抽、打三個動作都要完成，希望在5月10日之前能夠完成。

鄭文燦說，已向中央建議，要擴大追蹤，包括機組員、地勤人員、行政人員、外包人員都要盡量納入，減少華航的群聚的風險，並減少有潛在傳播鏈的可能性。除了近距離接觸需要居家隔離追蹤以外，警察局跟環保局、衛生局針對足跡的熱區已經進行全面消毒，足跡的公布仍然以中央疫情指揮中心公布的為準，消毒的範圍還蠻大的，請市府團隊需要即時疫調、即時消毒、即時隔離。

另外針對有陽性反應、抗體反應的近距離接觸民眾，將進行7天自主健康管理，鄭文燦表示，因為有兩個孩子在西門國小就讀，所以兩班停課一周，改成線上教學，這部分雖然有抗體反應，感染的風險是跟一般確診案件不同，但是仍然以高標準來處理，西門國小兩班就停課一周，這是必要的保護措施。」

教育局說明，27日晚間接獲通報指某國小4年級跟6年級兩名學生為機師家人，曾經接觸疑似感染案例，目前兩生均已居家隔離中。為求慎重，兩個班級自28日開始自主停課一週至5月4日止，5月5日恢復上課，學校會利用線上教學補課，停課通知已經於27日晚間11點全數下達完畢，四位老師也同步停止上班上課，昨晚，環保局已至學校公共區域及班級內消毒完畢。

 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

空姐、老師、洗碗工？哪位藝人出道前的職業最讓你意想不到？

空姐、老師、洗碗工？哪位藝人出道前的職業最讓你意想不到？

繼續作答
你覺得哪位女明星、網紅的比基尼照最養眼？

你覺得哪位女明星、網紅的比基尼照最養眼？

繼續作答

PK擂台

有望參選？您會支持韓國瑜出來競選7月國民黨黨主席嗎？

支持
不支持
25.81%74.19%
2021-04-28-2021-05-01

這次的五一勞動連假您會出去玩嗎？

不會
33.33%66.67%
2021-04-28-2021-04-30

機師多人染疫，您覺得華航機師接種疫苗速度會不會太慢？

會，太慢了
不會，不會太慢
44.19%55.81%
2021-04-26-2021-04-29
即時
推薦閱讀