影／機師小孩讀西門國小　鄭文燦：高標處理2班停課一週

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鄭文燦說，已向中央建議，要擴大追蹤，包括機組員、地勤人員、行政人員、外包人員都要盡量納入，減少華航的群聚的風險，並減少有潛在傳播鏈的可能性。除了近距離接觸需要居家隔離追蹤以外，警察局跟環保局、衛生局針對足跡的熱區已經進行全面消毒，足跡的公布仍然以中央疫情指揮中心公布的為準，消毒的範圍還蠻大的，請市府團隊需要即時疫調、即時消毒、即時隔離。
另外針對有陽性反應、抗體反應的近距離接觸民眾，將進行7天自主健康管理，鄭文燦表示，因為有兩個孩子在西門國小就讀，所以兩班停課一周，改成線上教學，這部分雖然有抗體反應，感染的風險是跟一般確診案件不同，但是仍然以高標準來處理，西門國小兩班就停課一周，這是必要的保護措施。」
教育局說明，27日晚間接獲通報指某國小4年級跟6年級兩名學生為機師家人，曾經接觸疑似感染案例，目前兩生均已居家隔離中。為求慎重，兩個班級自28日開始自主停課一週至5月4日止，5月5日恢復上課，學校會利用線上教學補課，停課通知已經於27日晚間11點全數下達完畢，四位老師也同步停止上班上課，昨晚，環保局已至學校公共區域及班級內消毒完畢。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。