手搖飲料店真的好賺？過來人曝「暗黑陷阱」 下場超悲劇
台灣手搖飲料店林立，飲品種類多元，冰塊、甜度還能依照個人喜好進行客製化調整。不過，前陣子一名網友在PTT八卦版提到，手搖飲料店怎麼一開就是數十百家？好奇是否真的這麼好賺？貼文曝光引發熱議，釣出過來人分享身邊遇到的悲慘情況。
編輯中心/綜合報導
2021-05-01 09:00:00
原PO表示，這幾年開店做生意真的很難，「有人說飲料店很難賺，但是我看到的飲料店，怎麼店一開就是數十家，有的已經到上百家，然後一杯飲料賣50元到70元」，認為本來就賣很貴，最後還漲價，甚至不斷展店，不禁好奇詢問廣大鄉民「有沒有很多飲料店賺很大的卦？」
貼文一出，隨即引發熱烈討論，網友們卻指出「加盟金超高」、「因為利潤被剝好幾層，品牌商、房東、平台」、「加盟店不好賺」、「成本怎麼會只看原料，成本最高的一直都不是原料啊」、「總公司肯定賺啊，下面加盟的就自求多福」；不過，也有部分網友表示「不好賺？你當那些明星、YT傻了，不好賺還狂跳進去」、「自創品牌就省很多了」、「以前泡沫紅茶時代一杯20～50元，又沒幾間，才是超好賺」、「那些明星是有自己的人氣，如果做起來還可以開放加盟」。
對此，一位網友回應貼文指出，身邊遇過有位前同事離職後開了間飲料店，還開發出新口味的冰沙，親眼在電視上看到節目介紹他的的飲料，但過了3個月後卻輾轉得知，那位前同事的飲料店倒了，還欠股東錢沒還。（編輯：賴詠璿）