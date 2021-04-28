騎車竟巧遇「前1號車牌」！過來人秒共鳴：這機率真奇妙
在台灣機車是最常見的交通工具之一，而每台車都會有自己專屬的車牌，那你有遇過跟自己差一號車牌嗎？有網友騎車出門時，突然看到一個熟悉的車牌，竟跟自己的車牌只差一號，讓她不禁想問「這樣的機率有多少？」另外也透露，她當初牽車的故事，貼文曝光後，也引起網友熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-04-28 16:06:15
原PO在《Dcard》表示，今天早上出門時，突然看到一個很熟悉的車牌，卻想不起來在哪裡看過。沒過多久，她就想起當時買車的故事，由於爸爸特別交代不要奇怪的車牌，所以牽車當天老闆就有特別幫忙注意。
老闆領了兩張車牌，「剛好只差一號， 38、39」，結果38號的車牌，最後給了一位阿婆，牽車的時候對方還很生氣，沒想到今天就剛好被原PO遇到，最後也忍不住好奇問「遇到前一號車牌的機率有多少？」
許多網友看完也分享經驗，「我遇到跟我車牌差一號的是我鄰居」、「我前一號車牌的是我舅媽，但在不同間店牽的，嚇爆」、「這機率感覺有點奇妙，莫非這就是傳說中的緣分」、「當在駕訓班遇到自己車牌的前一號還同車同色」、「我上次有剛好遇到，然後來不及跟他打招呼他就走了」、「我遇到跟我差3號以為已經夠剛好了，你的更厲害」。（編輯：許智超）