凌晨4點幫掃落葉！「阿伯暖舉」他感動落淚 全場卻戰翻
街道每天都有垃圾、落葉，雖然有清道夫幫忙維持整潔，但有時也會看到志工，自發性地在街頭清掃。近日，就有網友分享，有位老先生凌晨4點多在街上掃落葉，接著看到路旁有好幾堆的落葉，讓他看了相當感動，貼文曝光後，也引起網友熱烈討論。
編輯中心/綜合報導
2021-04-28 17:26:14
原PO在《路上觀察學院》表示，昨日凌晨4點多經過台北愛國西路，突然看到有一個老先生在掃落葉，這時又看到地上有許多一堆一堆的落葉，就知道對方可能已經在這掃了一小時以上，而且還繼續握著掃把，檢查有沒有遺漏的地方。
原PO接著指出，凌晨4點不太可能是清道夫的上班時間，因此推測老先生是自發性地幫忙，看著對方如此認真的模樣，他也忍不住說「心中真的很感動…老先生您辛苦了，希望你身體健康」。
許多網友看完也紛紛回應，「其實很多人在默默付出」、「運動加愛護環境整潔，這些是現在年輕人都做不到的事」、「很明顯退伍軍人」、「掃了市容變乾淨很好啊」、「辛苦了，老先生好棒，話說你4點多在那幹嘛」、「去過日本、韓國，很多老人都四五點在路上掃地，很常見」、「如果有時間的話，可以一起掃一下喔」。
不過，也有不少人認為，雖然老先生是出於善心來維護環境，但其實把落葉掃光未必是好事，「其實樹下的落葉最好是讓它自然腐化分解、回歸大地滋養土壤，否則被掃帚經常刮掃、根本長不出綠草，只見滿地的泥土」、「落葉掃成一堆一堆，會造成土地沒有附著物鞏固或掩蓋，以致土地乾燥反而容易揚塵」。（編輯：許智超）