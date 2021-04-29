房市／首次買房選車位這樣做　轉手更容易

車位到底要怎麼挑，是許多新手購屋族共同的疑問。房市專家指出，若買新建案且有多個車位可以選擇時，建議可在預算範圍內，盡量選擇平面、樓層較高、位置好停的位置；而若是買中古屋，一般來說車位選擇性不多，但通常建議3房以上甚至中大坪數物件，至少都得配有1個車位，未來轉手才會比較容易，也可以注意車位下方有無管線孔蓋。
財經中心/綜合報導
2021-04-29 08:30:00
大家房屋企劃研究室專案副理郎美囡條列車位選擇的幾項小撇步。在預算範圍內，第一，應盡量選擇平面車位，因為機械車位需付維護費用，也較容易故障，甚至塔式的機械車位更可能出現尖峰時段等待取車時間太長的疑慮；第二，停車格通常越接近地面層越貴，每差一層約有10至20萬元價差，但考量方便性，建議樓層越高越好，若不得不買低樓層的車位，也建議買靠近電梯口的位置；第三，車位大小會略有不同，若有選擇空間，建議買較大或者位置較好停的停車格。
但郎美囡也表示，現在許多建商會將空間較大、位置較好的車位保留給高總價、大坪數的買方，低總價、小坪數的買方選擇較少，因此，買方只要在預算範圍以及可選擇的停車位之中，盡量找到符合以上條件的停車位即可。
信義房屋文化店店長邱耀弘也表示，通常買預售屋才能挑車位，且通常是「一分錢一分貨」，空間越大、位置越好、樓層越高的車位，往往都會比較貴，或是坡道平面車位，也會比機械平移、機械子母車位來得貴。
若是購買新古屋或中古屋，邱耀弘表示，也可以從幾件事情來判斷車位的好壞。首先，若車位上有孔蓋，需留意底下是否為公共管線或糞管，若未來有維修或清理需求，該車位車主就必須移動車輛，可能會有一段時間無法停車。另外，考量日後轉手難易度，車位數量也是需注意的問題，2房以下物件通常有沒有配置車位都可以，但若是買3、4房物件，有配置1至2格車位通常較為加分，而若是買豪宅等級，室內破百坪的物件，則基本上都要擁有雙車位以上，轉手才會容易。