聚寶盆零錢被外送員「挖走一把」！老闆愣：上週才抓一個

許多人相信藉由改變家中風水擺設能帶來好運，不少店家也會為了希望招徠生意而在店內擺放流水聚寶盆，不過近日卻發生有外送員到餐廳取餐時，竟心生邪念順手「拿走小費」，離譜畫面全被監視器拍下，老闆也傻眼表示「真的有那麼缺嗎」，貼文曝光後掀起網友熱議。

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這名無端遭殃的老闆日前在臉書社團《外送員的奇聞怪事》提到，上週自家餐廳的聚寶盆才剛被一名外送員在取餐時挖了100多元的零錢，當時該名外送員還將餐廳其中一支監視器往右移，被另一支監視器拍下這一切並PO上社團後，該名年輕的外送員才親自到店家道歉，歸還零錢同時也附上道歉紙條，「原本要多給我們一千元賠償，我們婉拒了，只希望他能記取這次教訓」。

▲上週才發生外送員偷拿零錢，這禮拜竟然又遭殃了。（圖／翻攝自《外送員的奇聞怪事》）

沒想到事發僅一個星期，聚寶盆竟然又遭殃了，店家無奈表示「我真的不是很想報警，但你們真的有那麼缺嗎，還是你們當錢母啊？」，更直言「拿個幾十元背上前科值得嗎？」，希望發文之後對方也能親自出面認錯，「不然這次我們決定報警了！」。

事實上，根據外送平台聲明，上次發生「順手拿小費」行為的外送員已被解僱，這次店家又無端遭殃，不少外送員除了出面勸同行別動貪念外，也有許多網友也忍不住幽默回應「以後這要不要貼：痛失良民證與工作之池」、「旁邊立一牌上寫「刑事前科頒發池」、「小費自己拿的概念」、「要改名字，叫『接單許願池請投錢』這樣說不定每天還可以幫你賺點小錢」。（編輯：楊智傑）