油門上有濕滑液體！下秒驚見「灰色野獸」 騎士崩潰慘叫
台灣有許多人依靠機車上班通勤，而騎車時不但要隨時注意路況，還要小心一些「特殊」狀況。近日，就有網友在騎車時，發現油門握把竟有不明的「濕滑液體」，讓他被迫用三根手指繼續握著油門，沒想到下一秒，就有一隻「灰色野獸」從握把中出現，嚇得兩人尖叫不斷，影片曝光後，也遭網友們瘋傳。
編輯中心/綜合報導
2021-04-30 07:00:00
有網友將這段影片分享到《重機車友 ❘ 各區路況、天氣回報中心》，只見一名機車騎士載著後座乘客行駛在一般道路上，後座的乘客突然發現騎士用「三根手指」催油門，於是好奇訊問原因，騎士也回應「因為剛剛有濕濕的東西噴過來」，這讓他感到相當疑惑，於是拿起手機錄下這一刻。
正當兩人摸不著頭緒時，突然有一坨黑影從握把的孔縫中鑽出，想不到居然是一隻大灰鼠，直接把機車上的兩人嚇得花容失色，影片還不斷傳來兩人的慘叫聲，而這隻「霸王乘客」還往騎士的手衝去，但似乎下一秒就被趕下車了，不過如此恐怖的遭遇，也讓兩人相當崩潰。
這段驚悚的18秒影片曝光後，網友們也紛紛回應，「真天竺鼠車車」、「三貼要罰錢的知道嗎？」、「老鼠表示：煞車線我咬斷了」、「笑死，一秒到迪士尼」，但還是有不少人相當害怕，「真的好噁，牠還舔了一下」、「有夠扯的，會嚇死」、「這我真的不行，超噁的」、「是我應該會雷殘了，嚇死」、「超恐怖，可是好好笑」。（編輯：許智超）