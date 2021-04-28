機師家人抗體陽性反應　桃市府籲外界勿誤解恐慌

西門國小消毒
▲詹賀舜說明，雖然機師和其家人採檢後有陽性抗體反應，但傳染風險低，籲外界不要誤解恐慌。圖為今日西門國小消毒作業情形。（圖／記者李春台攝，2020.04.28）

記者李春台/綜合報導

2021-04-28 20:49:50

中央疫情指揮中心今（28）日發布國內新增3例本土病例，其中2例（案1113、1114）為2名華航未確診但抗體陽性機師家人。因其中有2名就讀西門國小學生曾接觸疑似感染案例，桃園市政府為求慎重，將兩生就讀的班級自即日起停課一週。市府發言人詹賀舜說明，雖然機師和其家人採檢後有陽性抗體反應，但傳染風險低，籲外界不要誤解恐慌。

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市府新聞處長詹賀舜表示，衛生局昨日疫調發現，有一位機師在擴大採檢後發現有陽性抗體反應，經全家採檢發現其妻子與1名小孩也有陽性抗體反應，另一名小孩則呈陰性反應。

詹賀舜指出，因這2位小孩就讀西門國小，確診母親曾與其同學接觸過，因此市府以高標準來處理，西門國小2個班級從今日起停課一週，至5月4日止，先改為線上教學，於5月5日恢復上課。

詹賀舜說明，因為這位機師、妻子與1位小孩在採檢後發現有陽性抗體反應，但感染的風險與一般確診案件不同，傳染風險低，西門國小停課是因為曾與陽性抗體反應的案例的確診家人接觸，請外界不要誤解恐慌。

詹賀舜表示，另錦興國小也有一位抗體陽性反應學生，為了減少家長疑慮，市府採取高規格防疫，針對校園密切接觸者提供志願性採檢服務，衛生局將安排說明會，並協助有意願採檢密切接觸者轉介醫療院所安排採檢作業，且針對指揮中心所公布足跡也持續加強消毒作業。

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