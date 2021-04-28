鋒面接近降甘霖　石門水庫入流大於出流

氣象局表示，今（28）日鋒面接近，中部以北及東半部地區都有降雨，桃園地區今天整天降雨未停，蓄水量僅剩2成的石門水庫也稍有進帳，截至晚間7時半，北水局統計，石門水庫上游集水區今日累積雨量各站平均為24.1mm，其中又以巴陵站32.5mm最多，最少的西丘斯山站也有15mm。
記者李春台/桃園報導
2021-04-28 21:09:05
石門水庫在今日下午3時出現入流量9.05cms（每秒立方公尺）大於出流量7.26的情形，是近兩個月來難得一見的景象，就連水庫工作人員都表示「有看到亮點了，入流大於出流」，新竹寶二水庫也有小進帳。
不過，一日降雨難解久旱之渴，桃園市長鄭文燦上午主持抗旱會議時表示，目前石門水庫蓄水率為21%，水情依舊嚴峻，要求各區公所及相關單位務必上緊發條、嚴陣以待，全面盤點農業區的灌溉水井、公園的戰備水井及超過600個社區取水點的抗旱水塔等，盡速完成備援水源的造冊列管及水質檢測，並設置取水設備，請各區公所水塔必須在三週內全部備妥。
鄭文燦指出，一旦桃園水情轉橙燈，將全面啟用備援水源計畫，包括放流水、埤塘水、地下水及工地水，善用抗旱水源，提高節水率，共度抗旱危機。
另外，針對薑母島民因石門水庫水位下降影響出入問題，經市府與水利署北水局會勘規劃後，將撥用市府110年度災害準備金900萬元，盡速辦理陸路聯外交通工程，至於當地居民提議設置浮筒陸橋穿越水庫的部分，由工務局與北水局審慎評估安全性及可行性，後續提出規劃討論。