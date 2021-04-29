NOW早報／為何氣炸鍋跌落神壇？婆媽揭致命原因：很正常

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▲氣炸鍋製作炸物方便，深受不少婆媽喜愛。（示意圖／取自 carousell）

▲受到鋒面影響，今天中北部地區都會持續陰雨。（示意圖／NOWnews資料照）

▲蔡依林貼出自己拍MV拍到擺臭臉的照片，笑翻網友。（圖／蔡依林臉書）

▲台北市警察局長陳嘉昌28日接受訪問時，表示針對黑衣人闖入警局等後續事件，已經自請處分。（圖／記者丁上程攝，2021.04.28）

▲新北市長侯友宜昨（28）日中午臨時召開記者會表示，中央告知林口康橋學校有2名的學生採檢後，確認血清抗體陽性，已要求全校即日起採遠距教學至5月5日。（圖／記者陳志仁攝，2021.04.28）

沒想到事發僅一個星期，聚寶盆竟然又遭殃了，店家無奈表示「我真的不是很想報警，但你們真的有那麼缺嗎，還是你們當錢母啊？」，更直言「拿個幾十元背上前科值得嗎？」，希望發文之後對方也能親自出面認錯，「不然這次我們決定報警了！」。（編輯：張嘉哲）