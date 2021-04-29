NOW早報／為何氣炸鍋跌落神壇？婆媽揭致命原因：很正常

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原PO在「廚藝公社」貼文指出「想當年氣炸鍋那時候爆紅，一堆人搶著買，然後臉書社團大家都在分享氣炸湯圓還有一堆食譜，結果當時跟風買的氣炸鍋直接被我丟在旁邊，也沒有聽到什麼朋友在討論了，但煮菜不是很日常嗎？怎麼氣炸鍋一下就不夯了」。
貼文一出，網友紛紛回應「因為很多人真的是跟風買的＝＝」、「我還是有在用啊」、「就只是能簡單弄個幾樣炸物而已，誰煮飯會只用氣炸鍋」、「沒想像中實用+1，很多人不想洗內鍋吧」、「我也塵封在櫥櫃裡了....」、「封印櫥櫃中，炸物吃久了也是很膩」、「你這麼一說我才想起我家也有氣炸鍋，都沒在用了」。
另外，也有不少網友指出「一台可以用很久，買完一開始有新鮮感，後面發現不就做那幾樣東西...」、「很夯是因為當時很多人沒有，現在人手一台是要討論啥」、「沒有的時候會搜尋、比價想買，也不可能買好幾台拿來做飯，還是輸傳統鍋具很多」、「現在幾乎每個人家裡都有沒啥討論度很正常，而且就真的不會有人煮菜全用氣炸鍋，只適合拿來做點心跟宵夜炸物」。
今日天氣／鋒面快速通過！中北部地區持續陰雨 出門記得攜帶雨具
中央氣象局表示，今（29）日的凌晨到上午鋒面通過台灣，中北部地區將持續陰雨，而且雨勢有加大的趨勢，若有旺盛對流移入甚至可能會有雷雨發生，帶來局部較大雨勢，大雨可能造成道路濕滑或視線不良，夜間行車或是清晨出門還請注意交通安全。
比較可惜的是這波鋒面系統通過快速，今天下午以後乾空氣開始移入，降雨逐漸趨緩，入夜以後各地都將陸續轉為晴到多雲的天氣，僅山區仍有零星小雨機會，雖然有機會為中北部水庫集水區帶來一波雨勢，稍稍緩解水情，但要解除旱象，仍是遠遠不足。
不是演戲！蔡依林累到動怒 對導演「擺臭臉」照片曝光
蔡依林（Jolin）找來全球百大DJ「R3HAB」合作電音新曲《Stars Align》，MV再度與鬼才導演陳奕仁合作，但日前受訪自爆在片場擺臭臉，原因是拍到超過她的睡覺時間，而今天后擺臭臉的照片曝光，引發大批粉絲討論。
Jolin稍早在社群媒體公開自己拍MV時的臭臉照，只見她穿打歌服，一屁股坐在台階上，面部表情相當厭世，不僅毫無笑容，眼神也很空洞，可說是出道21年來第一次讓外界看到她不高興的模樣。
「小朋友，真愛到底真實面貌都是這樣的，明白了嗎？迪士尼跟歐巴都是騙人的！我愛導演導演愛我！」Jolin大方自嘲。照片發布3小時，按讚數衝破7萬，粉絲笑翻：「這臉我百年才見一次！臭美的」、「舞蹈跳了幾百遍，厭煩的臉」、「愛的羅曼死變姐的眼神死」，連五月天瑪莎都說：「好羨慕喔，我們跟導演合作過那麼多次，他從來都不想跟我們拍照...」。
黑衣人闖警局監視器畫面遭刪 市警局長陳嘉昌自請處分
這個月16日北市松山分局中崙派出所，傳出數名黑衣人闖入並搗毀公物事件，引發社會各界議論。一開始派出所的許姓所長表示監視器沒錄到相關畫面，不過北市警察局長陳嘉昌則坦承是所長在事發後刪除監視器畫面，引發軒然大波。眼見事情越演越烈，陳嘉昌昨（28）日接受媒體訪問時，也強調已經自請處分。
陳嘉昌強調，這件事單純是派出所和分局間的處理，絕對沒有外界施壓和不當關說的問題，目前偵查的結果並沒有這回事，目前為止就是所長、副所長沒有報告刪去影像一事，第一時間也沒有好好處理。而分局長聽信兩人的說法，所以在第一及第二次發言時，敘述和事實真相有落差。
林口康橋2學生抗體陽性 侯友宜：全校遠距教學至5月5日
華航機師染疫持續延燒，目前已知有9位確診；新北市長侯友宜昨（28）日中午臨時召開記者會表示，中央告知林口康橋學校有2名的學生採檢後，確認血清抗體陽性，目前2名學生均居家隔離中，並要求全校即日起採遠距教學至5月5日。
侯友宜表示，環保局已於昨日的下午1點展開校外環境消毒，學校則於昨天上午已陸續進行校內消毒，學生離開後亦會進行大規模的室內消毒，目前先停課一週讓接觸者好好採檢，停課期間學校會隨時掌握孩子健康情形，每天關心學生狀況，做好每一道防線；後續採檢將協助安排，由家長陪同學生，至鄰近醫療院所採檢，並持續追蹤檢驗結果。
聚寶盆零錢被外送員「挖走一把」！老闆愣：上週才抓一個
許多人相信藉由改變家中風水擺設能帶來好運，不少店家也會為了希望招徠生意而在店內擺放流水聚寶盆，不過近日卻發生有外送員到餐廳取餐時，竟心生邪念順手「拿走小費」，離譜畫面全被監視器拍下，老闆也傻眼表示「真的有那麼缺嗎」，貼文曝光後掀起網友熱議。
這名無端遭殃的老闆日前在臉書社團《外送員的奇聞怪事》提到，上週自家餐廳的聚寶盆才剛被一名外送員在取餐時挖了100多元的零錢，當時該名外送員還將餐廳其中一支監視器往右移，被另一支監視器拍下這一切並PO上社團後，該名年輕的外送員才親自到店家道歉，歸還零錢同時也附上道歉紙條，「原本要多給我們一千元賠償，我們婉拒了，只希望他能記取這次教訓」。
沒想到事發僅一個星期，聚寶盆竟然又遭殃了，店家無奈表示「我真的不是很想報警，但你們真的有那麼缺嗎，還是你們當錢母啊？」，更直言「拿個幾十元背上前科值得嗎？」，希望發文之後對方也能親自出面認錯，「不然這次我們決定報警了！」。（編輯：張嘉哲）