雲霄飛車卡21樓高空！遊客腿軟爬下　「逃命畫面」網抖爆

英國最高雲霄飛車「百事極限一號」（The Big One）本月25日下午發生一起機械故障事故，列車在接近軌道頂點處動彈不得，所有遊客必須被迫卡在雲霄飛車上，接著更得透過工作人員引導從約21層樓的高處攀爬65公尺的樓梯緩緩離開，不只現場目擊者看了心驚膽顫，影片曝光後更讓許多網友頭皮發麻。

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根據《每日郵報》、《太陽報》等英媒報導，位於英格蘭西北部的蘭開夏郡（Lancashire）的「黑潭遊樂海灘（Blackpool Pleasure Beach）」25日中午發生起雲霄飛車機械故障事故，現場遊客反映，雲霄飛車事發當時列車中途剎車，剛好卡在軌道最頂端，所有遊客被迫從近213英尺（約65公尺）等待救援。

▲遊客得從21樓高的坡道爬下。（圖／翻攝自臉書Michael Conway）

不僅如此，由於列車當下無法恢復運作，工作人員只能親自爬上軌道頂峰逐一引導遊客，有現場遊客拍下疏散畫面，只見影片中遊客們被迫緩緩走下陡坡，故障列車腳下甚至還有其他遊客正搭乘著遊樂設施，完全沒發現背後的雲霄列車出大包了。所幸最後並無人員傷亡，遊客與工作人員都平安脫險。

▲遊客拍下驚悚畫面，網友看了也忍不住腳軟。（圖／翻攝自TikTok）

不過影片畫面也瞬間在網路上掀起熱議，不少遊客與網友值冒冷汗表示這經驗肯定比雲霄飛車還來的刺激。黑潭遊樂海灘的發言人事後也證實這場意外，並表示當時已緊急派人進行安全檢查，當天下午就全面恢復運作了。事實上，這座「百事極限一號」直到1996年7月前都是世界上最高、最陡峭的雲霄飛車，被日本富士急樂園的「富士山號」超越後仍是英國境內最高的雲霄飛車。（編輯：楊智傑）