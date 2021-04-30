爽用氣炸鍋卻超崩潰？女抖出「真實理由」 眾人一致搖頭
氣炸鍋這幾年討論熱度相當高，相較油炸過後的氣炸鍋不但油量大減，更能夠簡單調理許多食物，在主婦圈內掀起一陣旋風。對此，就有網友討論「有人買了氣炸鍋結果變胖的嗎？」貼文引發廣大迴響，不少人紛紛點出關鍵，直言「是你搞錯了」！
編輯中心/綜合報導
2021-04-30 09:00:00
原PO在PTT貼文指出「健康氣炸鍋標榜無煙低油健康，還能炸，烘培，燒烤，蒸，煮等等用途，但使用時間長很耗電，卻很受大家的歡迎， 請問有沒有人買了氣炸鍋，用了一段日子，反而體重變重，身材變胖？ 聊聊妳們的經驗吧！」
貼文一出，網友紛紛回應「氣炸鍋只是烤箱，一堆人拿來狂吃薯條炸雞不胖才怪」、「你整天在那邊炸雞塊薯條，不胖才有鬼」、「氣炸鍋是讓你烹飪方便，不是要你一直吃炸物好嗎？你是不是搞錯什麼」、「吃什麼食物呢?若炸薯條、雞塊就很難說不會胖」、「名字冠個健康你就真的以為健康喔」。
也有網友表示「你每天吃外面油炸一包，然後因為氣炸鍋便宜又不用加油以為很健康，所以不胖每天吃兩包，你覺得會因為這樣不變胖嗎？頂多胖的比較慢，但還是在變胖」、「一堆人以為少油可以多吃，殊不知你多吃早就補回來了，根本搞錯重點」、「用氣炸鍋熱量還是要算的，吃太多沒營養又不運動脂肪就是會堆積」。（編輯：張嘉哲）