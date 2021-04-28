NOW辯風向／交往時該說善意謊言？梓梓自爆：很久沒舒服

由相聲大師宋少卿，和笑眼女神阿樂共同主持的類辯論談話節目《NOW辯風向》今（28）日晚間9點，於《NOWnews今日新聞》影音平台播出第二季第十六集，探討的議題為「交往時該不該說善意謊言？是自私還是體貼？」，本次邀請到藝人來賓有張立東、琳妲、和董梓甯與人氣學生代表關閎文、Eri以及左丹奴一起展開激辯，





我是廣告 請繼續往下閱讀

節目一開始，主持人宋少卿先上演了一段「風向小劇場」，表示自己在30年前，當時的女朋友問他「我有沒有變胖」，而他當下愣了一下便說了善意的謊言，雖然女友當時臉上帶著一絲喜悅，卻仍故作鎮定的說「你是不是在說善意的謊言」，但因為他本身學戲劇、說相聲，「說謊」這件事情對他來說根本超簡單，於是便再次回應「沒有」。不過到底「男女交往時，該不該說善意的謊言呢」，阿樂也公開「戀愛中最常見的謊言」，分別為「我真的沒事」、「再等我一下就好」、「我下次絕對不會」、「跟我說實話沒關係」以及「我高潮了」。





▲相聲大師宋少卿，和笑眼女神阿樂。（圖／《NOWnews今日新聞》）

反方梓梓強調「善意的謊言，治標不治本」，紙終究是包不住火的，若是有愈來愈多謊言，就會愈燒愈旺，若是真出事了，真相爆發對雙方也都不好，倒不如一開始就講實話；況且倆人交往就是要進步，說實話就是為了更好，若只會講善意謊言，不但治標不治本，對彼此感情也沒有幫助；反方關閎文接著強調「如果被善意騙，你能接受嗎」，謊言就一定是謊言，但是「善意」就是說的人決定的，他覺得他在說善意的謊言就是在說善意的謊言。而善意的謊言也像美肌、濾鏡，照的時候會很爽，甚至像一面魔鏡，對外人可以說，但不是對自己人說，因為「以人為鏡可以明得失」，我們會希望伴侶告訴自己真正的事情。





▲正反兩方展開唇槍舌戰。（圖／《NOWnews今日新聞》）

緊接著反方最後一位琳妲則是強調「謊言不分善惡，就是一種傷害」，善意的謊言雖然是以體貼為出發點，但是說謊就是會養成一種習慣，如此一來，感情也不能維繫多久，所以善意謊就是違心之論，一段委屈的感情不會堅定的。 不過，正方也接著派出左丹奴上場，他強調「善意謊言，是在保護對方的心」，他提到哲學家康德說過，事情的好壞取決於動機點的出發，今天善意的謊言出發點是好的，所以是被允許的，像是如果要提分手，若是說出難聽的話，對方一定會不滿，所以用一個最不傷人的說法，不是更好？





正方張立東則是強調「想保住小命，請妥善撒善意謊」，因為善意的謊言其實就是美言，為什麼要用美顏相機，因為要讓自己看得開心，那麼說美「言」的話，聽的人也會開心。像是他曾到某任女友家用餐，對方媽媽煮的豆乾很乾，魚湯又腥，但他最後還是選擇講了「善意的謊言」，讓彼此都能心滿意足。





▲正方代表張立東、左丹奴。（圖／《NOWnews今日新聞》）

▲反方梓梓也意外爆出自己「很久沒舒服」。（圖／《NOWnews今日新聞》）

而到了節目最後，支持「交往時該說善意謊言比例」降至60%，反方則逆轉上升至73％，也讓正方兩位代表張立東和左丹奴接受「一眼一瞬間」懲罰。主持人宋少卿也在節目尾聲提及，他認為重點不在於是不是「善意」，因為說謊本身就不是件好事，可是當我們為了家人或是整個環境，讓彼此能夠更好的時候，「我個人覺得偶爾說點善意的謊言，是不錯的」。





《NOW辯風向》於每週三晚間9點，在《NOWnews今日新聞》臉書、Youtube頻道直播，精彩內容、節目精華也請鎖定《NOW辯風向》官方臉書、Youtube，記得訂閱、開啟小鈴鐺，才不會錯過更多內容。（編輯：郭佩蓉）



