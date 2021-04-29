羅志祥「自爆八卦圖」挨罵上熱搜！工作人員深夜回應了

羅志祥（小豬）情變至今373天，自從被前女友周揚青一封分手信爆出多人運動、與旗下藝人愷樂有不正當男女關係後，未見洗白復出成功跡象，28日下午無預警在Instagram限時預告將爆出「大八卦」，沒想到卻是貼出一張真正的「八卦圖」引起網友們一陣狂罵，不少網友紛紛認為「被耍了」，掀起熱議同時也登上微博熱搜第一，更透過陸媒《新浪娛樂》回應了。

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「亞洲天王」羅志祥儘管遭爆劈腿、一邊護航台灣鳳梨一邊支持新疆棉花，導致形象一落千丈，但晚間8點一預告將公布「真正的大八卦」後仍吸引大批網友守著他的IG，沒想到除了失約遲到外，更只貼了張大大的八卦圖案，下一篇限時動態中還狠狠嘲諷「沒事，洗洗睡吧！」，消息曝光不僅挨轟浪費媒體資源，網友更在PTT痛批「落魄到發廢文」、「看到了超唬爛」。

▲羅志祥認為媒體亂寫新聞，但卻提不出沒有多人運動的證據。（圖／翻攝羅志祥IG）

此外，「被羅志祥耍了」這個關鍵字也瞬間竄上陸網熱搜第一，更有眾多網友在微博痛罵「羅志祥有什麼毛病嗎？有沒有法律能管管他」、「你以為你很幽默嗎」；陸媒《新浪娛樂》也問到羅志祥身旁的工作人員，對方則解釋「有部分媒體沒事總是捏造一些虛無的八卦」。

同時，工作人員也透露羅志祥很無奈，「但又不能怎樣」，這才模仿微博營銷號一貫的八卦方式來回擊、調侃。這番說法再度讓兩派人馬吵翻，有網友深感被耍了狠罵「整天在那抖機靈只會讓人煩」、「劣跡藝人博取關注，復出是不可能了，還是好好做你的時間管理大師吧」，但也有支持者笑稱「真的太會玩了」、「機靈鬼幹得漂亮」。（編輯：楊智傑）