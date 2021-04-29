LINE最夯貼圖是哪款？第一名曝光 用戶尷尬：到底誰在買
LINE是國人現在最普遍常見的通訊軟體之一，不僅可以傳送訊息、通話，也有許多貼圖可以購買傳送，往往一些聯名款貼圖上架就會造成網友瘋買。不過，近日就有網友討論「現在第一名的LINE貼圖到底都誰在買？」貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-04-29 08:37:15
網友在PTT貼文指出「剛剛看了LINE貼圖的名次，竟然被買到第一名了！到底是有多少人在買啊？是害怕絕版是不是.....」只見貼出的照片，高掛排行榜第一名的竟然是先前福原愛與江宏傑合體所出的放閃貼圖，對比現在兩人將訴請離婚，令人不勝唏噓。
事實上，這組貼圖是由華妍國際推出的貼圖名為「江宏傑福原愛 用桌球甜蜜情人節」，根據LINE介紹「傑愛夫妻的第一次！桌球體壇巨星夫妻檔江宏傑、福原愛攜手跟大家一起甜蜜閃過情人節，不會表達愛意嗎？還等什麼，讓模範情侶檔來幫助你！」而對比兩人現在傳出婚變，江宏傑將訴請離婚，顯得格外尷尬。
貼文一出，網友紛紛回應「買這個的人到底心態是什麼＝＝」、「快絕版的當然熱門」、「現在看了覺得很諷刺」、「花100塊錢去嘲諷別人的婚姻，大家真的很有錢也很無聊」、「台灣人真的吃飽太閒....」、「無聊當有趣，這有什麼好衝到第一的」、「大概是要買來嘲諷結婚的朋友吧...」、「昨天要買貼圖就看到了，有夠尷尬」。（編輯：張嘉哲）