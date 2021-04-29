雅床出租！「月租1350」屋況超原始 全場臉綠掉：這也行
近年來台灣房價居高不下，許多民眾大喊買不起，不少學生以及上班族都改尋CP值高的租屋物件，作為替代方案。不過有個台中租屋交流社團的物件引發熱議，不是常見的雅房出租，而是「雅床」出租，月租1350元超便宜，但頗為克難原始的屋況曝光後也掀起網友討論，更有人直呼「我看了什麼？」
編輯中心/綜合報導
2021-04-29 10:23:17
有位房東在臉書社團《台中租屋資訊交流，最完整的租屋資訊》招租，主打「雅床出租」，物件位於台中市西區，房東強調鄰近市場，超商，24hr小吃，公車站，五權火車站，圖書館，「生活機能便利，寧靜，單人上下床」，租金每人每月僅需床位費1000元加上水電費350元。
不過從照片中可以看見，房間內只有一張木板床上下舖，沒有寢具傢俱，床旁就是保麗龍箱子，目前看起來與其說是給人居住的空間，似乎更像堆雜物的倉庫。網友紛紛留言回覆說，「認真的嗎」、「這樣也行」、「你家倉庫放雙人床也可以租人了」、「這樣的環境根本用不到電器吧」、「就提供一張單人木板床，而且可能和別人共用一室，誰會住？」、「好像香港的劏房」。
但也有網友認為，「如果能提供給真正需要的人，我覺得不必酸」、「如果房東肯讓我稍微室內裝潢一下，那我還真不介意租下這空間」、「這種租屋方式在國外其實很盛行」、「遠途工人會租哦」。而房東也在留言中強調自己是認真的，室內有廁所，提供一個方便為主。（編輯：倪浩軒）