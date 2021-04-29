台灣零負評女神？粉絲狂點「偶像劇仙女」：夫妻都惹人愛

女藝人
▲近期有網友好奇詢問「台灣零負評的女藝人？」而引來眾人曝光心目中的零負評女神。（圖／翻攝林志玲、柯佳嬿、林依晨IG）

編輯中心/綜合報導

2021-04-29 13:29:20｜2021-04-29 14:05:04

台灣演藝圈內眾星雲集，其中不少女星都擁有姣好的身材，以及令人動心的高顏值，深受許多粉絲喜愛。不過，就有一名女網友好奇詢問「台灣零負評的女藝人？」對此，就引來眾人曝光心目中的零負評女神。

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO於《Dcard》上發文，表示自己蠻好奇台灣有沒有零負評的女藝人，隨後她也點名心中3名人選，包括林依晨、賴雅妍、林志玲，「大家還有想到其他零負評的台灣女藝人嗎？」

▲《打噴嚏》林依晨專訪。（圖／記者林柏年攝
▲林依晨被許多人認為是零負評女神。（圖／記者林柏年攝 , 2020.6.18）
▲賴雅妍不僅外型姣好，演技也十分高超。（圖／翻攝賴雅妍IG）
▲賴雅妍不僅外型姣好，演技也十分高超。（圖／翻攝賴雅妍IG）
▲▼林志玲（上圖、下圖左）長年致力公益。（圖／志玲姊姊慈善基金會臉書）
▲林志玲外型亮眼，清新脫俗的氣質深受不少粉絲喜愛。（圖／志玲姊姊慈善基金會臉書）
問題一曝光，就引來許多人熱議，其中「柯佳嬿」則被最多網友點名，「佳嬿依晨都是女神」、「推國標女神劉真，影后柯佳嬿，還有可可愛愛的溫妮」、「看到標題直接想到柯佳嬿」、「怎麼可以沒有我佳嬿女神！！！！！」、「佳嬿和坤達各自上榜，這對夫妻檔要多惹人愛啦！」、「佳嬿女神，不過滿好奇私底下的她到底是怎樣的人，能讓三鳳團隊都稱她：仙女神」。

▲柯佳嬿拿下戲劇節目女主角獎。（圖／NOWnews影像中心）
▲柯佳嬿氣質脫俗，近期還以偶像劇《想見你》拿下第55屆金鐘獎戲劇節目女主角獎。（圖／NOWnews影像中心）
除了上述女星，也有人點名其他人，直言「推李千那！」、「推個Jolin」、「曾之喬啦！！！」、「臺灣好媳婦，瑞莎」、「劉真，人美心美」、「第一個想到就是晨神」、「我女神曾沛慈！人美心也美」、「簡嫚書！漂亮到不行」。（編輯：陳雅雲）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

空姐、老師、洗碗工？哪位藝人出道前的職業最讓你意想不到？

空姐、老師、洗碗工？哪位藝人出道前的職業最讓你意想不到？

繼續作答
你覺得哪位女明星、網紅的比基尼照最養眼？

你覺得哪位女明星、網紅的比基尼照最養眼？

繼續作答

PK擂台

黑衣人闖警局鬧事沒畫面！你覺得是誤刪還是吃案？

不小心誤刪
故意吃案
0%100%
2021-04-29-2021-05-02

有望參選？您會支持韓國瑜出來競選7月國民黨黨主席嗎？

支持
不支持
41.72%58.28%
2021-04-28-2021-05-01

這次的五一勞動連假您會出去玩嗎？

不會
28.57%71.43%
2021-04-28-2021-04-30

機師多人染疫，您覺得華航機師接種疫苗速度會不會太慢？

會，太慢了
不會，不會太慢
46%54%
2021-04-26-2021-04-29
即時
推薦閱讀