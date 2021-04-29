台灣零負評女神？粉絲狂點「偶像劇仙女」：夫妻都惹人愛
台灣演藝圈內眾星雲集，其中不少女星都擁有姣好的身材，以及令人動心的高顏值，深受許多粉絲喜愛。不過，就有一名女網友好奇詢問「台灣零負評的女藝人？」對此，就引來眾人曝光心目中的零負評女神。
編輯中心/綜合報導
2021-04-29 13:29:20｜2021-04-29 14:05:04
原PO於《Dcard》上發文，表示自己蠻好奇台灣有沒有零負評的女藝人，隨後她也點名心中3名人選，包括林依晨、賴雅妍、林志玲，「大家還有想到其他零負評的台灣女藝人嗎？」
問題一曝光，就引來許多人熱議，其中「柯佳嬿」則被最多網友點名，「佳嬿依晨都是女神」、「推國標女神劉真，影后柯佳嬿，還有可可愛愛的溫妮」、「看到標題直接想到柯佳嬿」、「怎麼可以沒有我佳嬿女神！！！！！」、「佳嬿和坤達各自上榜，這對夫妻檔要多惹人愛啦！」、「佳嬿女神，不過滿好奇私底下的她到底是怎樣的人，能讓三鳳團隊都稱她：仙女神」。
除了上述女星，也有人點名其他人，直言「推李千那！」、「推個Jolin」、「曾之喬啦！！！」、「臺灣好媳婦，瑞莎」、「劉真，人美心美」、「第一個想到就是晨神」、「我女神曾沛慈！人美心也美」、「簡嫚書！漂亮到不行」。（編輯：陳雅雲）