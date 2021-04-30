房市／不慎買到漏水屋免驚　專家教攻略

漏水屋
▲不慎買到漏水屋，可依民法請求賠償或解約。（圖／NOWnews資料照片）

財經中心/綜合報導

2021-04-30 08:30:00

買到漏水屋，是許多人的購屋惡夢，若是不慎買到該怎麼辦？信義房屋客戶服務部法務組經理杜中平表示，無論中古屋或新成屋，依據民法規定，賣方對買方負有「物之瑕疵擔保責任」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
近期，漏水房屋的案例層出不窮，像是某重劃區的新成屋公設區域的樑柱噴水，被網友笑稱「天然瀑布造景」，另一重劃區的知名建案，也傳出上百戶家中漏水，若是一般民眾不慎買到漏水屋，可以怎麼做呢？

杜中平表示，無論中古屋或新成屋，依據民法規定，賣方對買方負有「物之瑕疵擔保責任」，意思是賣方應該擔保商品交付給買方的時候，商品並沒有價值或效用上的瑕疵。如漏水情形經證明在交屋前已存在，屬於效用上的瑕疵，買方可依民法第365條第1項規定，向建商或屋主主張減少價金或解約。

不過，杜中平進一步說明，根據民法359條，若解約對屋主或建商的損害遠大於漏水對買方造成的損害，買方依法只能請求「減價」，而無法主張「解約」。另外，須特別注意的是，買方必須於交屋5年內向建商或屋主主張減價或解約，若是超過5年，則無法主張。

此外，杜中平表示，部分建商會在與消費者簽訂的買賣契約中，特別約定漏水保固，一般新成屋的漏水保固期限為1至3年，因此，依照買賣契約的約定，在保固期間內，如果房屋發生漏水情形，可先行依照買賣契約向建商請求修繕。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨表示，若是要以公設區域漏水、家中不明原因發霉等理由主張解約，實務上較難達成。她進一步說明，家中不明原因發霉的情形，實務上較難舉證是房屋漏水所導致，因為也有可能是氣候影響，例如像是淡海新市鎮或是林口新市鎮，冬天的溼氣較重，也會導致室內較潮濕。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你覺得哪位女明星、網紅的比基尼照最養眼？

你覺得哪位女明星、網紅的比基尼照最養眼？

繼續作答
空姐、老師、洗碗工？哪位藝人出道前的職業最讓你意想不到？

空姐、老師、洗碗工？哪位藝人出道前的職業最讓你意想不到？

繼續作答

PK擂台

黑衣人闖警局鬧事沒畫面！你覺得是誤刪還是吃案？

不小心誤刪
故意吃案
0%100%
2021-04-29-2021-05-02

有望參選？您會支持韓國瑜出來競選7月國民黨黨主席嗎？

支持
不支持
45.73%54.27%
2021-04-28-2021-05-01

這次的五一勞動連假您會出去玩嗎？

不會
26.92%73.08%
2021-04-28-2021-04-30
即時
推薦閱讀