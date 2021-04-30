房市／不慎買到漏水屋免驚　專家教攻略

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杜中平表示，無論中古屋或新成屋，依據民法規定，賣方對買方負有「物之瑕疵擔保責任」，意思是賣方應該擔保商品交付給買方的時候，商品並沒有價值或效用上的瑕疵。如漏水情形經證明在交屋前已存在，屬於效用上的瑕疵，買方可依民法第365條第1項規定，向建商或屋主主張減少價金或解約。
不過，杜中平進一步說明，根據民法359條，若解約對屋主或建商的損害遠大於漏水對買方造成的損害，買方依法只能請求「減價」，而無法主張「解約」。另外，須特別注意的是，買方必須於交屋5年內向建商或屋主主張減價或解約，若是超過5年，則無法主張。
此外，杜中平表示，部分建商會在與消費者簽訂的買賣契約中，特別約定漏水保固，一般新成屋的漏水保固期限為1至3年，因此，依照買賣契約的約定，在保固期間內，如果房屋發生漏水情形，可先行依照買賣契約向建商請求修繕。
住商不動產企劃研究室經理徐佳馨表示，若是要以公設區域漏水、家中不明原因發霉等理由主張解約，實務上較難達成。她進一步說明，家中不明原因發霉的情形，實務上較難舉證是房屋漏水所導致，因為也有可能是氣候影響，例如像是淡海新市鎮或是林口新市鎮，冬天的溼氣較重，也會導致室內較潮濕。