男曬風景照問「這高鐵哪站」？內行一秒答出 原因全跪了
台灣大眾運輸工具發展日益完善，近年來乘客能選擇的移動方式變得十分多樣，其中高鐵就因快速的特性，成為不少人南北往來的交通工具。對此，就有一名網友貼出一張從高鐵某車站看出去的風景照，考考大家「請問這是什麼高鐵站呢？」沒想到就有行家一秒猜出答案，理由曝光也讓所有人相當佩服！
編輯中心/綜合報導
2021-04-30 15:00:00
原PO於《Dcard》上發文，其貼出一張照片給大家猜謎，只見畫面中，看似是傍晚時分，原PO從某車站望出去所拍下的景色照片，隨後他便好奇詢問「這是什麼高鐵站呢？」
貼文一曝光，舊友內行人立馬眼尖猜出答案是「台中站」，直言「台中...這月台太好認了」、「台中嘍」、「台中晚上的夜景真的美」、「台中阿！有夠好認」、「台中哈哈哈！太好認了」；發現答案光速被猜出後，也讓原PO驚訝直喊「原來是從月台看的，我覺得風景看起來沒有明顯地標，應該會讓人不好猜的」。
其中還有行家分析原因，「左營平面，台北板橋是地下，桃園好像也是地下。那我猜是台中，每個月我都要南下高雄北上台中，依照我對高鐵台中站的熟悉程度，應該不會錯。」、「應該說高架段只有台中站有島式月台」、「南港到板橋包含軌道都地下化，桃園只有車站是地下，新竹會有六家線 看出去也蠻多大樓的，苗栗有豐富車站，附近蠻荒涼的，常搭台中以北 幫你補充」。
據了解，高鐵台中站目前是台灣規模最大，且造價最高的高鐵站，其站內有兩座島式月台、六條路線，正中央的兩條則為沒有設置月台的通過線，其主要用途在於列車回送，與其他車站通過線不同。（編輯：陳雅雲）