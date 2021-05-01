房市／以免食物汙染　4種材質砧板清潔術

廚房中不可或缺的用品，砧板絕對名列一二，不過用久的砧板充滿細菌與髒污，若是沒有善加清潔，可能造成食物汙染，因此專家建議，料理不同食材，使用不同砧板，並依照不同材質有不同的使用方法與清潔方式，用對清潔方法，才能確保全家人的飲食健康。
財經中心/綜合報導
2021-05-01 08:30:00
信義居家表示，一般民眾家中最常使用的是木質砧板，適合處理需要剁與切的料理，長期使用容易起木屑，甚至藏汙納垢造成發霉；建議剁切生鮮肉品後，先以冷水洗掉砧板上的血水，避免使用熱水會讓蛋白質凝固在縫隙中，忌用鋼刷或菜瓜布清洗，以免造成更多刮痕，洗淨後，可灑鹽刷洗後，或是將小蘇打粉灑在砧板上，再噴上白醋刷洗，沖淨後吊掛風乾。
再來是竹質砧板，信義居家表示，竹質砧板的優點是相較木質砧板不易發霉，但因為材質較硬，因此不宜用來剁肉，容易傷菜刀，且因為竹板的厚度有限，許多廠商會用膠將竹板黏在一起壓縮，也讓竹質的縫隙較多，就可能藏匿細菌，使用完畢後以海綿沾取洗潔劑刷洗風乾即可。
第三為塑膠砧板，信義居家表示，塑膠砧板價格便宜，但因為重量輕較容易滑動，也因為質地軟容易產生刀痕，比較適合切蔬果及生鮮食材，清洗時可順著刀痕沾清潔劑刷洗，或用廚房紙巾濕敷清潔劑於在砧板上，洗淨後風乾。
最後為玻璃砧板，信義居家表示，玻璃砧板的優點是不易產生刀痕，也不易附著異味，但不適合大力剁、切食材，適合處理水果食材，清潔最為簡單，以海綿沾清潔劑刷洗過後風乾即可。