422名機組員移集中檢疫所 鄭文燦：築防火牆是當務之急
桃園市長鄭文燦上午在市議會總質詢時坦言華航機師確診事件確實有擴大的趨勢，對於諾富特飯店淨空一事，他也證實目前正在執行淨空計畫，有422位機組員及員工必須要移送到集中檢疫所及防疫旅館。他並強調，如何築起防火牆、避免社區感染的風險，確實是當務之急，他有信心中央與地方合作，一定可以把必要的防疫措施做到沒有破口。
記者李春台/桃園報導
2021-04-29 13:26:49
鄭文燦指出，目前機師的足跡熱區全部都有消毒，機師家庭有涉及到學校學生就讀的地方，西門國小預防性停課一週，錦興國小跟西門國小昨天已經舉辦說明會，因為學生有陽性的抗體反應，但PCR核酸檢測是陰性，兩者是不一樣的，那疫情指揮中心他也說明這兩個是不一樣的。目前市府針對這2校學生可以做自願性的檢測，昨天已由疾管局防疫醫師及衛生局同仁開說明會，今天就會開始執行，另外中埔國小樂齡中心也決定停止使用1週，讓學校可以放心沒有風險。
另外針對華航的部分，鄭文燦說，華航園區已經由部桃進駐執行3個工作，包括核酸檢測、抽血驗抗體及注射疫苗，三合一動作要擴大機組員及其它人員，這個部分1天大概可以做200個，預定在5月10日左右要做完;同時，華航也啟動兩班制分組上班，今上午衛福部長陳時中及衛生局長王文彥都在現場，因疫情考量，決定華航諾富特淨空，目前正在執行淨空計畫，有422位機組員及員工必須要移送到集中檢疫所，以及防疫旅館，執行完畢以後，會進行消毒跟靜置，至少要靜置14天以上。
鄭文燦表示，市府會全面配合中央疫情指揮中心諾富特飯店淨空的決定，他也請觀光旅遊局全力支援，若華航或外籍航空公司機組員有防疫旅館需求的話，市府會提供，另外也要求桃捷公司針對機場2站及諾富特這一站要加強消毒，提升防疫等級。
鄭文燦說，民航業如何能夠讓機組員更安全，該做的防疫對策，相信中央疫情指揮中心一定會做周延審慎的考慮，現階段針對社區可能所有的足跡、所有近距離接觸的地點，市府會及時疫調、及時消毒、即時隔離，讓社區傳播的風險降到最低，請大家放心，也提醒民眾要有防疫意識，若民眾曾與確診者同時間出入公布的足跡地點，可以到醫院去做自費採檢。
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