房市／竹市改造23座公園　帶動買盤挪移

新竹市
▲新竹市的23座公園經過改造後，提升區域環境。（圖／NOWnews資料照片）

財經中心/綜合報導

2021-05-03 08:00:00

過去新竹市舊城區、新竹火車站周邊因為發展較早，區域內多座公園都已啟用20年以上未重新整修，造成環境髒亂甚至成為治安死角，是不小的購屋抗性，去年新竹市23座公園改造完成後，今年市府再推10座公園改善計畫，環境質感提升也讓購屋族群從原本的園區周邊移轉至舊城區、新竹火車站一帶，帶動區域房市發展。

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新竹市府進行「進擊的公園計畫」，5年花費5億重新改造新竹市的23座公園，提升生活環境，其中，許多公園都分布在以東大路、北大路、南大路、西大路，在舊城區與新竹火車站周邊居多，像是麗池公園、護城河親水公園、長和公園、南大公園、東大飛行公園、新竹公園、明湖公園、中央公園等。

今年新竹市府也開始「進擊的公園2.0」計畫，再推10處公園改善，像是十八尖山涼亭和景觀設施改造、高峰植物園的景觀整理，並有和平、客雅、金山面、興南等公園的改造規劃，其中興南公園為第一座翻修公園，將重新翻修，新設親子鞦韆、滑梯等共融遊具。

信義房屋南大店店長侯景祥表示，過去位於新竹舊城區的多處公園，因為發展較早，大多時看起來都像沒人整理的樣子，像是前幾年護城河親水公園不僅環境髒亂，偶爾可見堆積垃圾，河水也發出惡臭，有時還會有治安上的疑慮。

侯景祥進一步說明，護城河親水公園經過整治後，不僅成為觀光景點，也成為市民的休憩景點，隨著新竹市舊城區的公園一一改造，也吸引建商插旗，在原以透天厝為主的區域中蓋起新大樓，而原為新竹市房市主力的關埔特區，也因發展飽和、房價漸高，在排擠效應之下，購屋族群漸漸挪移。

侯景祥表示，像是護城河公園附近的新建案每坪單價25-30萬左右，同樣2房物件，可與關埔特區的房屋差至200萬，而新建案也帶動中古屋的行情，今年第一季，中古透天厝從原本的16-20萬行情，上揚至每坪20萬左右。

信義房屋新竹中央店店長徐列義也補充，公園改造最有感的是市容變美了，家有小孩的家長，對於公園旁邊的住宅指名度也變高，且同一電梯大樓，前面面公園與後面面大樓的戶別，單坪就有2-3萬的價差。

徐列義表示，像是中央公園改建前，老樹很多，但缺少休閒設施，因此平常只有老年人會進入散步，但改建之後，新建了兒童遊樂設施，也讓生育率高的新竹人假日能遛小孩，公園活化後更有人氣，活絡區域發展。

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