全台降雨！為何「白河水庫0進帳」？在地人解答：故意的

白河水庫
▲近期受到鋒面影響，全台各地出現降雨，也讓缺水已久的中南部水庫進帳！不過，有網友眼尖發現台南白河水庫的有效蓄水量一直都是0。對此，在地人就立馬解答「故意的！」（圖／翻攝粼波南水臉書粉專）

編輯中心/綜合報導

2021-04-29 14:05:22｜2021-04-29 14:41:32

近期受到鋒面通過及東北風增強影響，全台各處持續降下大雨，也終於讓缺水已久的中南部水庫「進帳」！不過，就有網友眼尖發現，台南白河水庫的有效蓄水量似乎一直都是0，讓他好奇背後原因。然而，就有在地人立馬跳出來解釋「故意不蓄水的！」

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上月8日就有網友在PTT八卦板上發文，驚訝表示「慟！白河水庫蓄水量0怎麼辦？」發現不管雨如何下，台南白河水庫的有效蓄水量似乎都是0進帳。而實際透過經濟部水利署的水庫即時資訊查詢，能發現白河水庫有效蓄水量確實都呈現0。

▲台南白河水庫有效蓄水量呈現0進帳。（圖／翻攝經濟部水利署網站）
▲台南白河水庫有效蓄水量呈現0進帳。（圖／翻攝經濟部水利署網站）
不過，就有在地人立馬解釋原因，「白河水庫早就因為淤積沒有用了」、「那個水庫沒在用，你平常沒在看即時水情對不對？」、「白河水庫幾年前就沒蓄水了」、「要說幾次，這個水庫目前整修工程中，故意不蓄水的......」。

事實上，經濟部水利署南區水資源局曾於今年1月在臉書粉專《粼波南水》上發文，表示白河水庫在民國54年6月完工，至今已有56年的歷史，但近年來白河水庫的淤積情形相當嚴重，「就像56歲的歐里桑一樣，有個大大的啤酒肚」，為了要消除它的啤酒肚，讓它搖身一變，變成18歲的青年，目前正努力積極清淤，恢復蓄水庫容、減低缺水風險提升防洪功能。目前光是108、109年的水庫清淤量已達100萬立方公尺，也期盼接下來能讓白河水庫重現往日風采。（編輯：陳雅雲）

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