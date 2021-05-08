影／帛琉泡泡4天3夜全記錄！開箱「0確診淨土」自然美景

帛琉水母湖
▲在經過2年的關閉與1年新冠肺炎疫情都無人造訪後，帛琉水母湖的水母復育狀況十分良好。（圖／記者吳承翰攝）

記者吳承翰／台北報導

2021-05-08 09:00:00

台灣4月1日開放帛琉旅遊泡泡，在後疫情時代創造歷史性的一刻。雖然後續出團客量因為旅遊成本高、回台後防疫措施嚴格，讓不少人持續觀望，但帛琉至今仍是唯一開通旅行泡泡的國家，帛琉泡泡到底好不好玩？值不值得去？《NOWnews今日新聞》記者回台後，整理參加首發團的經驗，帶讀者了解旅程中最真實的一面。

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說到帛琉的特色，便是美麗的水下風景，但由於班機時間較晚，桃園機場出發後，抵達帛琉時已經是晚上，不論是在飛機上或是飯店，都看不太到海景，隔天太陽一出來後，才發現飯店就位於大海旁！而第二天白天一整天行程，都是出海浮潛，第一站到當地最知名的牛奶湖，對於導遊、船長來說，這裡是他們再熟悉不過的地方，在完全不穿戴裝備的情況下便縱身躍入海中，下潛數公尺將牛奶湖的白色火山泥挖了上來，讓旅客塗抹，因為據說這白色火山泥是保養皮膚的聖品！

隨後船隻陸續到了藍色珊瑚礁、百年干貝城、七彩魚世界等浮潛點，讓記者最印象深刻的，便是百年干貝城的大干貝，由於干貝生長速度緩慢，依照氣候、水溫等因素，每年僅生長0.8公分到1公分不等，而百年干貝城的干貝，寬度動輒1公尺以上，顯示年齡相當悠久。

▲帛琉法律規定，當干貝成長超過50公分就不可拿來食用。而旅遊泡泡首發團其中一晚便吃了干貝，目測約30至40公分。（圖／記者吳承翰攝）
▲帛琉法律規定，當干貝成長超過50公分就不可拿來食用。而旅遊泡泡首發團其中一晚便吃了干貝，目測約30至40公分。（圖／記者吳承翰攝）
由於干貝也是常被端上帛琉餐桌的佳餚，帛琉法規明確規定，只要干貝年齡超過50歲（意即長超過50公分），便受到保護，不可以食用，而在旅遊團的其中一天晚上，用餐時就有干貝料理，目測也約有30公分至40公分，抱起來相當沉重，干貝吃起來鮮美甜脆，果然是帛琉這種海洋資源豐富的國家，才能輕易享用的高級食材。

抵達帛琉的第三天，同樣也是浮潛行程為主，船隻前往海底大斷層與水母湖。海底大斷層是帛琉少數可以同時浮潛及深潛的潛點，是從2到3公尺淺層陡降至200公尺深的海底峭壁，景觀壯麗且生態豐富，生物十分多樣，除了10多種熱帶魚群，各色珊瑚外，如果幸運，還有機會巧遇浮上水面換氣的海龜！

▲帛琉知名潛水點大斷層，一邊水深僅3米，但過了大斷層，就是一望無際的海底。（圖／記者吳承翰攝）
▲帛琉知名潛水點大斷層，一邊水深僅3米，但過了大斷層，就是一望無際的海底。（圖／記者吳承翰攝）
水母湖則是世界奇景之一，由於地殼運動，讓原本是海的水母湖周邊海床升起，直到最後，該片海域與整片大海被隔絕起來，成為內陸湖泊。想前往該處，還得先搭船抵達小島，再走上約10分鐘的路途才能抵達。

而過去在新冠肺炎疫情出現前，水母湖是帛琉熱門景點，吸引大批遊客前往，當地導遊說，遊客們身上有從別片海域帶過來的有機、無機物質，進入水母湖後改變當地水質，過去曾造成水母銳減，水母湖因此關閉2年，現在想進入水母湖，入湖前都必須先把身上沖洗過一輪。

下水游不了多久，就可以看到水母逐隻出現在眼前，最後形成一整片水母海。發育完全的水母大約有人的手掌大小，小的則連小指的半截指節都不到，模樣十分可愛，且經過多年復育、以及這次新冠肺炎疫情，讓水母湖很長一段時間都沒有旅客到訪，記者在浮潛的過程中，驚喜發現水母不怕人，常常會游到臉旁邊，不過要注意的是，為了維護生態，絕對不可輕易碰觸水母。

▲在經過2年的關閉與1年新冠肺炎疫情都無人造訪後，帛琉水母湖的水母復育狀況十分良好。（圖／記者吳承翰攝）
▲在經過2年的關閉與1年新冠肺炎疫情都無人造訪後，帛琉水母湖的水母復育狀況十分良好。（圖／記者吳承翰攝）
經過連續浮潛了兩天後，首發團在帛琉的最後一天，KKday安排了陸地行程，4月4日一早便搭了一小時的車來到安德茂大瀑布的登山口。在二戰期間，日本曾短暫佔領帛琉，在登山前往瀑布的路上，不時還能看到當年日軍建來運送物資的鐵軌穿梭在山林中。

爬了約半個多小時的山，著名的安德茂大瀑布映入眼簾，還沒靠近瀑布，空氣中就瀰漫著水氣，由於這邊終年濕潤，木質的走道、梯子非常濕滑，也長了不少青苔，一不小心就會滑倒，必須多加留意，在結束短暫的戲水、拍照後，眾人起身返程，準備回到飯店收拾行李。

最後一個下午，行程的安排上也較為輕鬆、不耗體力，都是以走走逛逛為主，卻仍有另一番風味，地點的挑選上，也都有其獨特的意義。包含帛琉KB大橋，是由日本出資興建，帛琉總統府，是台灣政府幫忙蓋的，在在都顯現出這個國家和亞洲各國地緣政治上的關係，也讓人多了一些親切感。

▲帛琉總統府是由台灣出資興建，在前總統馬英九任內落成，在這座總統府建成以前，帛琉是以一棟2層樓高的平房作為總統府。（圖／記者吳承翰攝）
▲帛琉總統府是由台灣出資興建，在前總統馬英九任內落成，在這座總統府建成以前，帛琉總統府只是一棟2層樓高的平房。（圖／記者吳承翰攝）
綜觀整次旅行，雖然因為時間因素，實際在帛琉遊玩的時間僅2天半左右，但仍不減興致，且因疫情時代下完全沒有除了旅遊泡泡團之外的旅客，不管陸地上、海上、甚至飯店設施，都是這100多名旅客獨享。即便因為體力因素，無法隨船出海潛水或爬山，待在飯店仍可享受獨佔泳池、沙灘的靜謐，讓人忘卻平日的煩惱。

不過記者回到台灣後，因為家裡沒有獨立衛浴的房間，選擇到防疫旅館住了整整5天，前往檢疫站確認陰性後才返家，對一般民眾來說會比較麻煩，目前指揮中心也透露，未來帛琉泡泡檢疫SOP可能會放寬，有興趣的民眾可以持續關注。

 

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