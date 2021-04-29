每天花5分鐘「大解放」！公司不爽秒開除 她愣：太荒謬
不少公司都會評估員工的能力、個性等面向，判斷員工是否能夠勝任工作及職位。不過，就有一名女網友到了某間工廠上班，一直以來都有達到公司規定的產能，但某天卻臨時接到電話遭開除，這也讓她開始猜測「該不會是大便吧⋯我就因為不是休息時間去大便被開除了？」
編輯中心/綜合報導
2021-04-29 15:54:26
原PO於《Dcard》上發文，表示這陣子自己從21日開始在一間工廠上班，公司主打「冷氣房、久坐、休六日、供餐」，而工作內容就是簡單的組裝小零件。但她透露，由於自身腸胃相當健康，只要一用完餐，就會產生胃結腸反射、團塊運動，當下都會立馬向組長報告需要如廁5分鐘，「五分鐘，就五分鐘而已，已經算很快了吧！」不過28日她就聽聞同事告知「組長剛剛一直看我回來了沒」，但原PO認為自己並沒有做錯事，仍如同平常認真工作。
結果一到下班時，就接到人力公司致電解釋「這邊要跟妳說明一下，工廠那邊剛剛跟我說，因為效能較差，明天不用再去上班了，錢的部分明天會結算。」莫名遭到開除，原PO就不解直呼「工廠很在意產能，每天會給妳一個目標，要達成，從開始，到被開除的今天，我都有達到他的目標」。
當她努力思考到底哪裡出錯時，她就驚覺「該不會是大便吧⋯我就因為不是休息時間去大便被開除了？而且才五分鐘？五分鐘⋯太荒謬了！我真的不敢相信」，文末她也無奈詢問大家「不知道有沒有跟我一樣，因為大便被開除的員工」。
貼文一曝光，就引來許多網友傻眼留言，「如果上2小時被開除沒毛病，但5分鐘而已有這麼嚴重嗎」、「不去也好，這麼爛的公司，別放在心上」、「好扯，我同事拉了半小時也沒怎樣..」、「挺扯的，可能只有便秘的人可以去那邊工作？」、「工廠很多都這樣的，這種公司不要待也好」、「被開除難過！但是想到是大便被開除又不自覺笑了」。
但也有人抱持不同看法，直言「你怎麼確定是被大便開除」、「也有可能是主管以為去廁所打混摸魚啊！建議身體腸胃不適，可以找醫生開證明，或者找能接受自己的公司吧」、「這也是妳片面之詞，誰知道妳實際工作表現如何」、「有可能是原po動作真的很慢，無關大便」、「到底是不是因為大便也只是你的臆測吧」。（編輯：陳雅雲）