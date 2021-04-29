8年級生存款160萬「要買股票嗎」？網提1建議：先去貸款

▲近期很多理財新鮮人也許都想問，此時進場買0050，是否划得來？台股示意圖。（圖／NOWnews資料照片）
▲有名網友表示自己是8年級生的中段班，工作4年存款160萬，但他不知到底該投資股票還是房地產，貼文一出，掀起熱議。（圖／NOWnews資料照片）

編輯中心/綜合報導

2021-04-29 16:21:13

許多人為增加被動收入，紛紛開始學習投資，而購買股票雖然並非穩賺的投資，其波動和龐大的股價市場，仍吸引不少股迷躍躍欲試，對此，就有一名網友發文，表示他有好幾位朋友以前不玩股票，但最近卻紛紛去開戶，只剩下他將錢放銀行，因此他也好奇「若有160萬，應該買股票還是投資不動產」，貼文一出，掀起熱議。

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該名網友在PTT以「朋友都陸續進場，只有我遲遲沒有行動」為題發文，表示自己是8年級生的中段班，最近身邊的幾個朋友以前都沒在玩股票，平常也沒有投資習慣，但最近幾個月朋友們都陸續開了「證券戶」，有人買ETF，也有人在年初投資航運類股。

原PO接著說道，朋友們也因而賺進不少錢，只剩下原PO自己還把大把資金放在銀行定存，因此他也好奇在文末發問「手上資金有160萬可以動用，該等股災分批小額買進嗎？還是直接投資不動產呢」？

▲有名網友表示自己是8年級生的中段班，工作4年存款160萬，但他不知到底該投資股票還是房地產，貼文一出，掀起熱議。（圖／NOWnews資料照）
▲有名網友表示自己是8年級生的中段班，工作4年存款160萬，但他不知到底該投資股票還是房地產，貼文一出，掀起熱議。（圖／NOWnews資料照）
貼文一出，掀起熱議，「8年級中段有160萬元，那你不用投資股票，直接先貸款買房地產」、「謹慎挑股還來得及」、「存款160萬元，你薪水高就能貸款買房了」、「先學好怎麼控管你的資金，做好風險評估，自身能承受的風險是多少，最後才去做功課買股票」、「傻了才放銀行，股海有些隨便投都能賺」、「原有的存款不一定要動，但可以開始把要存的錢改投資」。

另外，因為原PO透露自己工作約4年，平均每年存40-50萬，不用給家用，對此，也有許多網友表示，「8年紀中段班有160......」、「8年級中段班有160萬元還蠻多的耶」、「8年級中段班160萬存款已經贏很多人了」、「4年存160萬很強」。

不過，最後也要提醒投資人，投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書（投資人須知），學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。（編輯：郭佩蓉）

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