遭黑函攻擊！瑞莎憶「心碎經歷」堅強喊：要讓台灣進奧運

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對此瑞莎也在今（29）日下午發文回應「真的很不容易，很心碎，我也是有感受的人。我要堅強、要繼續加油，我都有看到你們的留言，很謝謝你們支持，有你們支持我才能繼續下去」。
瑞莎隨後也講述辛酸的體操生涯，「我3歲開始練韻律體操，6歲開始跟烏克蘭國家隊教練訓練，那時候我是剛來的，最小的，其他姐姐們都是11歲以上，教練常常鼓勵我，給我很多動力，但也因為這樣隊上的姐姐們開始很不喜歡我，有次更騙我更衣間有老鼠，把我關在另一個房間好幾個小時，我那時候只是好幾個小時，很大聲唱歌，希望教練來聽到我的聲音...她聽到了，雖然我那時候嚇到了，也不想繼續在跟姐姐們在同一個隊上，但因為那一個教練的支持我沒放棄，我變更堅強」。
瑞莎最後也說，「來到台灣韻律體操圈子的時候也是我完完全全的新人，看到很多很努力的孩子們覺得我一定要有一天讓台灣韻律體操參加奧運。舊的做法不會帶來什麼改變，所以我勇敢的全新開始努力讓孩子們有我能給的最好的環境發展。我真的努力了，但我發現我越努力有些人越恨我，知道我也是藝人網路上亂寫我的東西。我都有看到，真的很心碎，但不代表我要因為那些幾個亂寫的人要放棄這麼多孩子們。雖然很受傷很不容易但我會繼續努力加油」。（編輯：潘毅）