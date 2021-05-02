影／小偷橘貓對魚伸出小毛手　主人笑：真貪吃

喵星人經常在餐桌上當小偷，試圖想偷走貓奴香噴噴的食物！但日本有一隻叫做Yoshi的橘橘，牠非常的認份知道自己不能吃貓奴的食物，但當餐桌上有魚出現時，牠還是會忍不住伸出牠的小偷手，只是牠不會真的偷走魚，人家牠只想摸一下聞香啦～～～ 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲Yoshi：貓奴又做了紅燒魚了，真是香爆啊～（影／美聯社 AP+Jukin Media授權）×▲Yoshi：貓奴又做了紅燒魚了，真是香爆啊～（影／美聯社 AP+Jukin Media授權）▲Yoshi：怎樣？不能摸哦？（影／美聯社 AP+Jukin Media授權）×▲Yoshi：怎樣？不能摸哦？（影／美聯社 AP+Jukin Media授權）▲Yoshi：我又沒有要吃！摸一下也不行？（影／美聯社 AP+Jukin Media授權）×▲Yoshi：我又沒有要吃！摸一下也不行？（影／美聯社 AP+Jukin Media授權）▲Yoshi：不管我就是要摸～吃不到摸一下也好～（影／美聯社 AP+Jukin Media授權）×▲Yoshi：不管我就是要摸～吃不到摸一下也好～（影／美聯社 AP+Jukin Media授權）▲Yoshi：欸不要這麼小氣行不行？（影／美聯社 AP+Jukin Media授權）×▲Yoshi：欸不要這麼小氣行不行？（影／美聯社 AP+Jukin Media授權） 不給人家吃起碼給人家摸一下嘛～～～趕快來看看這段2015年拍攝的可愛影片（編輯：彭巧蓁） 她做光療腳旁「多一隻小毛手」 店貓：偶也要美甲啦！「浪橘貓」擅闖民宅在玄關爽睡 網萌翻直呼：還不收編！影／茶餐廳橘貓兄弟貓店長退休 身材走鐘成「兩條吐司」開瓶喝黑松，居然開到一台車！ 超爽Der ！255