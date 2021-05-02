影／小偷橘貓對魚伸出小毛手　主人笑：真貪吃

影／小偷橘貓對魚伸出小毛手　主人笑：真貪吃
▲日本有一隻貪吃的橘貓，對餐桌上的魚不斷伸出小偷手！（影／美聯社 AP+Jukin Media授權）

文/寵毛網

2021-05-02 12:00:00

喵星人經常在餐桌上當小偷，試圖想偷走貓奴香噴噴的食物！但日本有一隻叫做Yoshi的橘橘，牠非常的認份知道自己不能吃貓奴的食物，但當餐桌上有魚出現時，牠還是會忍不住伸出牠的小偷手，只是牠不會真的偷走魚，人家牠只想摸一下聞香啦～～～

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▲Yoshi：貓奴又做了紅燒魚了，真是香爆啊～（影／美聯社
▲Yoshi：貓奴又做了紅燒魚了，真是香爆啊～（影／美聯社 AP+Jukin Media授權）
▲Yoshi：怎樣？不能摸哦？（影／美聯社
▲Yoshi：怎樣？不能摸哦？（影／美聯社 AP+Jukin Media授權）
▲Yoshi：我又沒有要吃！摸一下也不行？（影／美聯社
▲Yoshi：我又沒有要吃！摸一下也不行？（影／美聯社 AP+Jukin Media授權）
▲Yoshi：不管我就是要摸～吃不到摸一下也好～（影／美聯社
▲Yoshi：不管我就是要摸～吃不到摸一下也好～（影／美聯社 AP+Jukin Media授權）
▲Yoshi：欸不要這麼小氣行不行？（影／美聯社
▲Yoshi：欸不要這麼小氣行不行？（影／美聯社 AP+Jukin Media授權）
 

不給人家吃起碼給人家摸一下嘛～～～

趕快來看看這段2015年拍攝的可愛影片（編輯：彭巧蓁）

 

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