人生中哪個「階段」最快樂？眾曝直白心聲：不用看人臉色
人生的每個階段都須面臨不同的壓力與挑戰，但究竟哪個階段會讓你感到最快樂呢？就有網友好奇發出討論文，沒想到不少人的「答案」都相當一致：「不用看人臉色太爽」。
編輯中心/綜合報導
2021-04-29 18:59:03
原PO在PTT上發文提到，「記得剛出社會被摧殘時，覺得人生最美好的階段是學生時期，自由度高、雖然要考試但基本上沒什麼壓力。到現在結婚、生小孩了，覺得自己最喜歡的是現在這個階段，雖然小孩很歡，又很花錢，又愛哭，但相比之下還是覺得目前是人生最幸福的階段，之前跟以前同學聊天，她們則是很滿意未婚自由又有工作有錢賺的現狀，不知道你們到現在最喜歡人生的哪個階段呢？」
不少人看完後也紛紛直指「剛出社會的時間」，並解釋原因「大學剛畢業，喜歡的工作，住外面自由」、「出社會轉變的階段」、「現在吧，長大最自由，但自己的人生要自己扛，難免害怕未來變的不好」、「現在，錢自己賺自己花不用看人臉色，不用熬夜挨餓忍病念書，只要有上班就好」。
不過也一派人認為高中、大學出社會後超級懷念時期才是最快樂的時光，「高中和朋友的感情最好」、「研究所，自己規劃時間但又不會真的面臨工作壓力」、「高中，突然好想念」、「學生打工時期，用僅有的收入跟朋友、同事盡情揮霍青春」、「高中大學都喜歡」。（編輯：潘毅）