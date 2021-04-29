搶先證實諾富特確診踩紅線？鄭文燦：沒必要口水抹黑

桃園機場諾富特飯店主管確診，桃園市長鄭文燦今（29）日一早在市議會受訪也證實了這件事。國民黨籍市議員黃敬平質疑，諾富特確診個案應是由14：00指揮中心指揮官陳時中宣布，但鄭文燦踩了紅線，搶先中央發布疫情資訊說溜嘴，「難道沒有要開罰的疑慮或問題嗎？」
記者李春台／桃園報導
2021-04-29 20:44:39｜2021-04-29 21:32:18
諾富特今天一早被要求全面淨空，陳時中也親自到場坐鎮指揮，準備將包括機組員及飯店工作人員共422人移送至集中檢疫所。桃園市長鄭文燦一早在議會總質詢時先陳時中一步親口證實此事，引發黃敬平質疑表示，之前台北市議員徐巧芯、台北市長柯P大嘴巴，衛福部就恐嚇要調查開罰，「那陳時中要不要也恐嚇一下有可能是你的未來行政院長官鄭文燦？要不然就厚此薄彼喔！」
面對外界質疑比指揮中心還早曝光確診疫情資訊，鄭文燦表示，今早在議會是說明為什麼華航諾富特飯店要淨空，淨空的作業該如何進行，這是昨天晚上開會決定的，疫情確診的個案背景、確診情形都是由中央疫情指揮中心公布，和以前一樣，市府方面不公布個案的詳細內容，只說明疫情如何處理，避免資訊混亂，也有利於防疫工作的進行。
鄭文燦表示，他只是說明疫情避免資訊混亂，「大家都在忙著防疫，有的人忙著口水去抹黑，沒有必要。」
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