她買好市多咖啡收到「驚喜小點」！背後理由暖炸 網嗨翻
連鎖美式賣場好市多（Costco）商品售價比外面來得經濟實惠，更不時推出限量商品引發搶購熱潮，深受廣大消費者的喜愛；近日，一名女網友在臉書表示，到好市多買了一杯熱美式咖啡，竟收到「驚喜小點」，貼文曝光引發熱議，釣出內行網友分享背後原因。
編輯中心/綜合報導
2021-04-30 10:28:37
一名網友在臉書社團《Costco好市多商品消費心得分享區》提到，她到好市多賣場購物時，順便買了一杯熱美式咖啡，下一秒竟收到服務員贈送的小點心，感到又驚又喜。
畫面中可見，原PO桌上除了紙杯裝的美式咖啡之外，一旁還有一塊深色的巧克力磅蛋糕。她興奮直呼「好市多熱美式這麼大杯才40元，還送一塊巧克力蛋糕，CP值太高了！」並在留言串笑稱「收費員拿蛋糕給我的時候，我嚇一跳，接著她說『熱美式送蛋糕一塊』」。
貼文一出，隨即引發熱烈討論，網友紛紛回應「只有我感覺咖啡只有微微微微苦，水水的？」「好市多的蛋糕一直都很甜，偏老美的甜度標準！」「磅蛋糕很紮實綿密，香味十足口感好，搭配熱美式咖啡，非常合口味」、「我也覺得磅蛋糕超級好吃」、「喝咖啡吃甜食，會不會……XD」。
對此，有內行網友透露背後暖心原因，「標準的美式Tea break；甜點甜到掉渣，咖啡苦到不行，搭在一起卻是涮嘴」、「蛋糕很甜，咖啡很苦，加在一起意外的絕配，剛剛好」。（編輯：賴詠璿）