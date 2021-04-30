女買炒飯一看「地獄花色」臉綠！網全崩潰：比三色豆更慘
對於許多上班族而言，平常中午短暫的午休時間用餐，「便當」是方便又經濟實惠的選擇之一，除了常見的三菜一主食菜色之外，簡單的炒飯也是熱門的選項之一。對此，昨（29）日晚間一名女網友在臉書社團《爆怨2公社》提到，她傍晚的時候買了一盒炒飯要給小孩吃，一打開卻見「地獄花色」當場臉綠，搖頭直呼「根本無法吃第二口！」
編輯中心/綜合報導
2021-04-30 15:11:21
原PO表示，剛剛放學後帶孩子們去買了一盒85元的炒飯，回家後打開一看，卻發現似乎有點太焦，「小孩說太黑了不吃，如果是你們會怎麼做？」她吃了一口之後，崩潰直嚷「根本無法吃第二口！每一顆飯粒都有很濃的燒焦味」。
畫面中可見，原PO的飯盒內裝有肉絲蛋炒飯，不過飯粒和蛋、三色豆等配料卻佈滿許多焦黑的痕跡，疑似店家沒有掌控好火侯，導致燒焦的情況產生。原PO無奈的說「這間店我第一次買，今天帶小孩去剪頭髮，旁邊剛好有間小吃店，賣陽春麵跟炒飯，本來我是要買麵跟小菜，孩子知道有炒飯說想吃飯，就買了一盒，我長這麼大也是第一次買到這樣的炒飯！」
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「焦味真的無法接受」、「焦我就不吃了會致癌，這種看起來一點都不可口，絕對不會再去買」、「我也遇過，餓得很，打開後又黑又乾，吃了一口，放棄了」、「我上次買的炒飯也是這樣，小孩也是不吃，焦味很重，我吃了一口，苦苦的就丟掉了」、「這比三色豆更慘啊」。
不過，也有網友表示「雖然不行，但我可能還是默默的會吃完它」、「我還蠻喜歡焦焦的」、「還是可以吃，一餐吃這樣不會怎麼樣，畢竟買了不吃浪費，下次這家不會再買」。（編輯：賴詠璿）