男吃泡麵驚見「多隻黑蟲」浮起！一看包裝更崩潰：還在爬

台灣泡麵品牌、口味相當多元，各個廠商也不斷推出新的口味，就為了吸引消費者的目光，不過，若遇到如此品質的泡麵，你還敢吃嗎？就有一名男網友發文抱怨，表示自己日前煮泡麵時，竟然看見一堆活蟲，甚至還在爬行，貼文一出，網友全吐了。





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該名男網友在社群平台《Dcard》上以「慎入！泡麵有活蟲正常嗎」為題發文，表示他晚上在宿舍想吃泡麵，於是便拿著泡麵到飲水機前加了熱水，之後就蓋上蓋子等時間到，「但就在我拿去房間打開碗蓋時，發現上面竟然浮了好幾個黑點，仔細一看竟然還有腳，沒錯就是蟲，已經被熱水泡死，浮在水面上」。





▲泡麵上有幾個黑點浮起。（圖／翻攝自《Dcard》）

▲男網友PO出泡麵包裝上還在爬的黑蟲照。（圖／翻攝自《Dcard》）

但也有網友表示，「正常，你米和麵放久都會有機率出現」、「食品裡面有活蟲很正常吧？大驚小怪」、「麵也會有蟲蟲啊，畢竟是麵粉做的，麵粉又是穀物做的」、「保存方式有問題吧，做食品的也真慘，泡麵類的含水量很低，不太會被污染，可能放太久不然就是濕度太高？麵體有一股怪味嗎？雖然有些食品工廠真的環境不佳」。（編輯：郭佩蓉）



